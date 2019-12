Rostock

Rassistische Anfeindungen, Angriffe auf Schiedsrichter, finanzielle Einschnitte für die Junioren-Regionalliga und Änderungen im Schiedsrichterwesen – die Fußballszene in MV diskutiert zum Jahresende viele kontroverse Themen. Im großen Sportbuzzer-Interview bezieht Joachim Masuch, Präsident des Landesfußballverbandes, Position und stellt klare Forderungen an alle Beteiligten.

Herr Masuch, in den vergangenen Wochen gab es unschöne Szenen auf und neben den Plätzen. Es gab rassistische Vorfälle in Lassan und gleichlautende Vorwürfe in Schwerin. Das ist besorgniserregend, oder?

Das ist in der Tat so. Grundsätzlich ist eine Zunahme verbaler und körperlicher Gewalt gegen Spieler und Schiedsrichter zum Ende des Jahres statistisch betrachtet nicht ungewöhnlich. Das Problem betrifft den Fußballsport in ganz Deutschland. Bis vor wenigen Monaten hatte ich die Erwartung, dass übermittelte Übergriffe auf Spieler und Schiedsrichter sich überwiegend in Ballungsräumen der Republik zutragen, wir hiervon nicht in dem Ausmaß betroffen sein können. Da habe ich mich getäuscht. Die Vorfälle in Pampow, Schwerin, Lassan und Güstrow stimmen uns im Verband sehr nachdenklich.

In Güstrow war es zu einem Vorfall unter Jugendlichen gekommen...

Ja, bei einem B-Jugendspiel zwischen dem Güstrower SC II und der SG Bölkow/ Lohmen/Krakow kam es zu einem gewalttätigen Übergriff auf einen Spieler des GSC, der von zwei gegnerischen Spielern durch Fausthiebe und Tritte verletzt worden ist. In dieser Situation wurden drei Spieler vom Platz gestellt. Das ist eine neue Dimension, die wir so bisher nicht kannten und nicht für möglich gehalten haben. Mit der Bewertung dieses Vorganges wird sich nun das zuständige Sportgericht beschäftigen.

Und wie denken Sie über den Vorfall in Lassan, wo es rassistische Anfeindungen gegen das Team von Al Karama Greifswald gab?

Nach den mir vorliegenden Informationen ist es bei Spielen mit Beteiligung des Greifswalder Teams zurückliegend auch schon zu diskriminierenden Vorfällen gekommen, die nun in Lassan vor ca. 300 Zuschauern eine weitere negative Steigerung erfahren haben. Offenbar wird der Fußballplatz oder die Tribüne zunehmend dazu genutzt, um diskriminierende und rassistische Äußerungen zu artikulieren. Die Hemmschwelle hierzu scheint stark gesunken zu sein. Werte wie Fairplay, Respekt und Toleranz werden mit Füßen getreten. Diskriminierende und rassistische Verhaltensweisen werden wir als Verband und unsere Vereine nicht hinnehmen. Das ist inakzeptabel.

Welche Folgen haben derartige Vorfälle?

Zunächst werden die Vorkommnisse im Spielbericht im DFBnet durch die Schiedsrichter vermerkt und ein Sonderbericht gefertigt. Dann werden diese Vorkommnisse an das zuständige Sportgericht zur Einleitung eines Verfahrens weitergeleitet und hier erfolgt dann nach Bewertung der Ereignisse mit einer Urteilsverkündung. Darüberhinaus sollten Vereine, besonders bei Delikten mit Körperverletzung, prüfen, ob strafrechtliche Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, zielführend sein können. Der Fußballplatz ist kein rechtsfreier Raum.

Wird denn im Verband alles getan, um Vorfälle wie in Lassan zu vermeiden?

Ich war nicht Augenzeuge in Lassan, kann aus den mir übermittelten Informationen ableiten, dass der VSV Lassan bereits im Vorfeld die Partie gegen Al Karama Greifswald als sicherheitsrelevant eingestuft hatte und die Polizei an der Vorbereitung des Spiels beteiligt war. Trotz dieser getroffenen Vorkehrungen kam es leider zu den bekannten Vorfällen.

Anker Wismar II hat offenbar einen ähnlichen Vorfall erlebt und im direkten Anschluss alle Spieler vom Feld genommen...

Wismar ist nur mit zehn Spielern angereist. Darunter waren auch Spieler aus verschiedenen Nationen, die nach Angaben der Wismarer im Verlaufe des Spiels rassistisch beleidigt worden sein sollen. Das ist so bisher nicht bestätigt worden. Letztlich wurde seitens der Wismarer auf Zurufe der Zuschauer reagiert, in der Folge es zwei Platzverweise gab und daraufhin die Wismarer das Spiel eigenverantwortlich abgebrochen haben. Der Gesamtvorgang wird nun im Rahmen eines Sportgerichtsverfahren behandelt werden. Wichtig ist zu verstehen, dass alle am Spiel Beteiligten ihren Beitrag leisten müssen, dass es zu keiner Eskalation von verbaler und körperlicher Gewalt kommen kann! Jeder muss sich fragen, ob abwertende Gesten gegenüber Schiedsrichtern, Spielern, Trainern oder das häufig angesprochene Reklamieren, das Ballwegschlagen oder ähnliches tatsächlich zu einer ordnungsgemäßen Spieldurchführung beitragen? An dieser Stelle darf nicht unerwähnt bleiben, dass eine Wechselwirkung zwischen dem Wahrnehmen bei Spielen im Profibereich und dann auch im Amateurbereich besteht! Der Profifußball hat eine enorme Vorbildfunktion und wird dieser aus meiner Sicht nicht umfassend genug gerecht.

In den sozialen Netzwerken gibt es nationalistische und rechtsorientierte Gruppen, wie zum Beispiel „Fußball im Kreis bleibt weiß“. Wissen Sie etwas darüber?

Mir ist diese Seite persönlich nicht bekannt. Aber es zeigt, dass sich die Anzahl derer, die sich an solchen Gruppierungen beteiligen, leider immer größer wird. Hier scheint es sich um offenen Rassismus zu handeln, das impliziert der Name. Und das muss zwingend strafrechtlich verfolgt werden. Im Netz wird sich auf einer Art und Weise artikuliert, die im Angesicht zu Angesicht so nicht auftreten würde. Das ist bedenklich und bedauerlich.

Wie bewerten Sie den Angriff in Pampow auf einen Schiedsrichter?

Ich habe diesbezüglich den Verein MSV Pampow als sehr umsichtig und verantwortungsvoll erlebt. Der Verein hatte einen professionellen Ordnerdienst vor Ort, dem Täter wurde einen Platzverweis und Stadionverbot erteilt. Sowohl im Vorfeld als auch im Nachhinein hat der Verein alles dafür getan, dass der Spieltag reibungslos verlaufen konnte. Wie erwähnt, werden wir es nie schaffen, Vorkommnisse durch Einzelpersonen grundsätzlich zu unterbinden. Pampow hat in der Gesamtheit gut reagiert.

Anfang Dezember wurde sich auf einem Treffen der Präsidenten aller 21 Landesverbände im DFB über Maßnahmen zur Eindämmung von Rassismus und zur Gewaltprävention verständigt. Welche sind das?

Zunächst einmal sei verdeutlicht, dass die Vereine in den Städten und Gemeinden eine wichtige soziale Aufgabe erfüllen. Sie sind wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Daher müssen Vereine insgesamt besser unterstützt und das Ehrenamt gestärkt und gewürdigt werden. In Frankfurt haben wir kommuniziert, dass mehr Unterstützung aus der Gesellschaft und vor allem aus der Politik notwendig ist. Es muss noch besser gelingen, dass Ordner und Schiedsrichter außerordentlich gut geschult werden und besser auf Konfliktsituationen vorbereitet sind. Denn ohnehin haben die Schiedsrichter einen enorm schweren Job. Da wünsche ich mir von allen mehr Akzeptanz. Da sollten sich Spieler, Funktionäre und Fans am Basketball oder Handball orientieren. Da ist der Respekt gegenüber den Unparteiischen weitaus größer und der muss auch im Fußball uneingeschränkt gelten.

Wie kann der Verband in den von Ihnen genannten Konfliktsituationen helfen?

Dialog ist unabdingbar. Wir gehen auf die Vereine zu, haben unter anderem die Mobile Beratung im Sport (Mobis/d.Red.) als Mittel der Kommunikation. Wir müssen uns zudem darüber im Klaren sein, dass wir alle für das, was auf und am Platz passiert, eine hohe Verantwortung tragen. Wir müssen den Mut haben, auf die Störenfriede zu reagieren und Haltung zu zeigen – die Zivilcourage muss gestärkt werden.

Sie erwähnten den schweren Job eines Schiedsrichters. Derzeit werden sechs Landesstützpunkte gebildet. Was ist das Ziel?

Es wird immer schwieriger, junge Menschen als Schiedsrichter zu gewinnen. Sie wissen ganz genau, dass Sie spätestens auf dem Platz auf sich alleine gestellt sind. Dem wollen wir vorbeugen. Es gibt schon ein Mentorenprogramm, bei dem junge Schiris von erfahrenen Kollegen bei ihren ersten Spielleitungen unterstützt werden. Nun haben wir darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, sich einmal in der Woche in den Stützpunkten zu treffen und sich auszutauschen. Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schiedsrichter. Es ist wichtig, dass sich die Unparteiischen als Team sehen.

Ist aus ihrer Sicht eine Kooperation mit den Vereinen sinnvoll, um beispielsweise während der Trainingseinheiten Praxiserfahrung zu sammeln?

Ich würde es schon begrüßen, wenn die Schiedsrichter mehr in den Vereinen eingebunden werden und als Teil des eigenen Klubs wahrgenommen werden. Grundsätzlich kommen auch Kooperationen mit Vereinen in Frage, um dort in der Praxis zu lernen und von Erfahrungen Anderer zu profitieren..

Schauen wir auf die sportlichen Aspekte der vergangenen Monate. Die Mannschaften in ihren Ligen sind in der Winterpause. Wie beurteilen Sie die Hinrunde und den ersten Rückrundenspieltag?

In der Verbandsliga ist es bislang eine sehr spannende Saison. Mit dem FC Anker Wismar, dem 1. FC Neubrandenburg und dem Rostocker FC kämpfen drei Teams um die Spitze. Dass Mannschaften wie der SV Malchow und der FC Anker Wismar in dieser Liga spielen, tut dem Ligabetrieb sehr gut. Schade ist, dass sich derzeit drei Teams frühzeitig mit Abstiegskampf beschäftigen. Sorgen bereitet mir jedoch die rückläufige Entwicklung im Frauenfußball, wo lediglich sechs Mannschaften in der Verbandsliga spielen. Ich möchte die Vereine ermutigen, mehr Frauenteams ins Rennen zu schicken.

In der Oberliga trumpfen die MV-Teams förmlich auf.

Das stimmt. Erfreulich ist, dass der Greifswalder FC mit einem Spiel weniger auf Platz drei liegt und sogar auf dem ersten Platz stehen könnte. Beispielsweise mit ihnen, der Reserve des FC Hansa Rostock und dem MSV Pampow (derzeit 5./d. Red.) sind drei Vereine dabei, die die Aufgaben in der Liga sehr selbstbewusst und leistungsorientiert angehen und offensiv mit ihren Zielen umgehen. Schön ist, dass derzeit kein Team gegen den Abstieg spielt. Über diese Entwicklung können wir sehr froh sein.

Liegt der Höhenflug an der Liga oder den MV-Teams?

Sowohl als auch. Die Oberliga-Standorte sind alle gut aufgestellt. Aber natürlich ist nicht außer Acht zu lassen, dass sich einige Berliner Teams Richtung Regionalliga orientiert haben und somit das Spielniveau insgesamt sich nicht verbessert hat.

Einige Teams wie der FC Förderkader II haben sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen oder Spiele abgesagt. Gibt es Anlass zur Sorge?

Auf jeden Fall. Gerade wenn man bedenkt, dass der Förderkader als Rostocker Verein diese Probleme hat. Sie haben bisher in ihrer Vereinsgeschichte stets in der Verbandsliga eine gute Rolle gespielt und darüberhinaus guten leistungsorientierten Nachwuchs ausgebildet. Wenn es Spieler nicht sofort in den Verbandsligakader schaffen, wäre ein Verbleib im Verein und Spiele in der zweiten Mannschaft auch eine Alternative. Auch dass die Mannschaft des FC Anker Wismar II in der Landesliga in einem Pflichtspiel mit zehn Spielern auflaufen muss, hätte ich so nicht erwartet. Eher wahrscheinlich ist es, dass Mannschaften aus dem ländlichen Raum aufgrund der begrenzten Spieleranzahl in die vorgenannte Situation geraten. Warum es gerade in Rostock und Wismar bei den genannten Vereinen problematisch ist, kann ich als Außenstehender jedoch nicht umfassend beurteilen.

Eine Frage zum Nachwuchs: Der DFB zieht seine Förderung für die Regionalliga-Nachwuchsteams zurück. Können Sie die Auswirkungen auf hiesige Teams, wie dem FC Hansa und den 1. FC Neubrandenburg einschätzen?

Für den FC Hansa-Nachwuchs hat das keine Auswirkungen, da die Leistungszentren ihre Mittel für den Spielbetrieb in der Regionalliga selbst aufbringen müssen. Problematischer wird es bei kleineren, leistungsorientierten Vereinen, die sich ohne die Förderung zwei Mal überlegen werden, ob sie die Finanzierung stemmen können und wollen. Denn nicht nur der finanzielle, sondern auch der logistische Aufwand ist sehr hoch. Die Vereine werden sich fragen, ob dann der Mehrwert eines Spiels in Aue oder Jena größer ist, als der Aufwand, der betrieben wird. Als DFB-Vorstandsmitglied bedauere ich die Entscheidung vom DFB-Präsidium sehr, die A-und B-Junioren Regionalligen ab kommenden Spieljahr nicht mehr finanziell zu unterstützen!

Wenn Sie einen präsidialen Weihnachtswunsch hätten, welcher wäre das?

Dass Fußballsport stets mit den Begriffen Spaß, Leidenschaft, Fairness und Respekt wahrgenommen wird.

ZITAT: „Der Fußballplatz ist kein rechtsfreier Raum“, Joachim Masuch, Präsident des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Von René Warning