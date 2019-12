Rostock

„Gut, Männer! Feld abbauen und dann kommen wir zusammen!“, schallt es über den Kunstrasenplatz des FC Förderkader am Damerower Weg, als Marcel Jankowski das Training der U17 beendet. Wenig später, als das geschafft ist, steht er vor seinem Team. Mit klarer Stimme spricht er zu den Jugendlichen. Der 25-Jährige ist zufrieden, verteilt viel Lob an sein Team, gibt aber auch wichtige Hinweise, wie sich die Spieler weiter verbessern können. Doch während seine Jungs kurze Zeit später die warme Dusche genießen können, tauscht Jankowski seine Trainer- gegen Spielerklamotten, trainiert als Kicker bei den Verbandsligaherren.

Doch der Wustrower ist seit einem Jahr mehr als nur Fußballer oder Trainer. Im Dezember 2018 übernahm er die Aufgabe des Jugendkoordinators von Vereinsgründer Henryk Pyritz. Vor zwei Wochen wurde Jankowski in dieser Rolle in den Vorstand des FC Förderkader René Schneider gewählt. Zusammen mit dem Vorsitzenden Horst Greinert, Pierre Malorny (Marketing) und den ebenfalls neuen Mitgliedern Stephan Malorny (Sport) und Michael Schumacher (Sponsoren) gehört er damit zu den wichtigsten Entscheidungsträgern im Verein. Jankowski freut sich über das Vertrauen. „Das ist schon was sehr besonderes als so junger Mensch in dieses Gremium gewählt zu werden. Mein Aufgabenbereich ändert sich dadurch aber nicht“, betont Jankowski.

Der Verteidiger kümmert sich um alle Belange im Nachwuchs. Er entwickelt zusammen mit seinen Kollegen Trainingspläne, führt Kadergespräche, kümmert sich um die Platzbelegung und sichtet neue Spieler und Trainer für den Klub. Seine wichtigste Aufgabe sieht der Linksfuß in der Umsetzung der Vereinsphilosophie. „An erster Stelle steht die gute fußballerische Ausbildung unserer Nachwuchsspieler, die wir dann in unsere Herrenmannschaften integrieren wollen. Dazu gehört auch charakterliche Entwicklung unserer Jungs. Es geht darum, unsere Jugendlichen auf das Leben vorzubereiten“, erklärt der B-Lizenz-Inhaber.

Dazu gehört unter anderem eine von ihm initiierte Hausaufgabenhilfe und für die älteren Kicker die Zusammenarbeit mit Firmen aus Rostock und Umgebung, um Ausbildungsplätze vermitteln zu können. „Wir erhoffen uns dadurch eine noch höhere Identifikation mit unserem Verein“, so Jankowski, der in dieser Hinsicht als Vorbild gilt. Schon seit 2010 ist der ausgebildete Physiotherapeut beim Förderkader. Bis zur B-Jugend wurde der talentierte Kicker beim FC Hansa ausgebildet, ehe er über die Zwischenstation FSV Bentwisch zum Südstadt-Klub wechselte. Dort kickte er zunächst zwei Jahre in der U19. Anschließend entwickelte er sich zur Stammkraft beim Sechstligisten.

Nach und nach übernahm Jankowski weitere Aufgaben im Verein. Er coachte zunächst eine Nachwuchsmannschaft und engagierte sich später als Koordinator im Kleinfeldbereich. Sein Mentor und Herrentrainer Stephan Malorny erkannte früh seine Qualitäten außerhalb des Fußballplatzes. „Er hat schnell durch Handeln und nicht durch Reden überzeugt. Mit seinen Vorstellungen eckte er auch an. Aber er hat sich nie von seinem Weg abbringen lassen und sich gegen Widerstände durchgesetzt“, lobt der A-Lizenzinhaber, der sich nahezu täglich mit seinem Ziehsohn austauscht.

Der würde am liebsten immer beim FC Förderkader bleiben. „Es gibt auch keinen Grund zu gehen. Mir gefällt der familiäre Umgang im Verein. Das habe ich bisher so noch nicht erlebt“, schwärmt Jankowski.

Was zu meckern hat der Außenbahnspieler dann aber doch. „In der ersten Herrenmannschaft könnte es gerne besser laufen. Wir haben noch keinen Sieg eingefahren, obwohl wir spielerisch gute Leistungen zeigen. Das wollen wir natürlich schnell ändern“, sagt der ehrgeizige Jankowski. Nur noch ein Spiel in der Hinrunde könnte den ersten Erfolg bringen. Doch die Aufgabe wird nicht einfach. Der Förderkader muss am Sonnabend (13 Uhr) beim Tabellenzweiten aus Neubrandenburg ran. Doch Jankowski gibt sich kämpferisch. „Wir werden alles dafür tun, um dort zu punkten. Vielleicht sorgen wir für eine Überraschung.“

Von René Warning