Landesturnschau in der Ospa-Arena

Rostock

Am kommenden Sonnabend findet die Turnschau des Landesturnverbandes in der Rostocker Ospa-Arena statt. In zwei Shows (um 14 und um 18 Uhr) werden über 200 Mitwirkende aus 10 Vereinen des Landes die Vielfalt des Turnens zeigen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf Leistungssport, tolle Choreographien, Eleganz, Kraft, Ausdauer und bunte Bilder freuen. „Die Turnschau soll zeigen, wie aktiv unsere Vereine und wie engagiert alle Aktiven sind“, beschreibt Christian Frenzel, der Präsident des Landesturnverbandes M-V die besondere Faszination der jeweils knapp 90-minütigen Vorstellung.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten ist bereits gut angelaufen. Restkarten sind noch beim Landesturnverband (Tel.: 0381 400 77 55) oder am Veranstaltungstag in der Ospa-Arena, Tschaikowskistraße 45, 18069 Rostock, zu erhalten. Die Kartenkasse eröffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Von pm