RHV-Sieben will zurück in die Erfolgsspur

Ribnitz-Damgarten

Den Jahreswechsel hat Stephan Voss ganz unspektakulär verbracht. Er war mit seiner Freundin und einem befreundeten Paar daheim in Kritzmow, wo er seit einigen Monaten wohnt. Der 31-Jährige genoss die Ruhe und nutzte die arbeits- sowie handballfreie Zeit, um einfach nur abzuschalten. Zurücklehnen, Beine hoch und alle Viere gerade sein lassen. „Jetzt sind die Akkus wieder voll und ich freue mich auf die Rückrunde“, meint der Trainer der MV-Liga-Handballer des Ribnitzer HV vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend (18 Uhr) beim Stavenhagener SV.

Wie seine Spieler das Weihnachtsfest und Silvester verbracht haben, weiß Stephan Voss nicht. Am Dienstag sind die Bernsteinstädter jedenfalls nach nur 16 Tagen Winterpause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Die meisten Spieler waren rechtzeitig zurück aus dem Urlaub und motiviert dabei. „Ich denke schon, dass die Pause für uns zur rechten Zeit kam. Weniger aufgrund der Belastung, sondern eher um einen Cut nach den vergangenen Spielen zu machen und wieder neu anzugreifen“, sagt Voss.

In den beiden Übungseinheiten in dieser Woche ging es darum, langsam die Feiertage aus den Beinen zu bekommen. Er sei guter Dinge, dass das geklappt habe. „Wir machen viel mit dem Ball, damit das Gefühl dafür schnell wiederkommt.“

In Stavenhagen wollen die Ribnitzer in die Erfolgsspur zurückfinden und ihren ersten Sieg seit dem 25:23 am 30. November beim Bad Doberaner SV bejubeln. „Aber die Liga hat gezeigt, dass du in jedem Spiel voll fokussiert sein musst. Wir wollen uns in Stavenhagen natürlich keinen Ausrutscher erlauben. Den Jungs ist die Bedeutung des Spiels bewusst“, meint Stephan Voss. „Wir werden versuchen, unser schnelles Spiel durchzuziehen. Stavenhagen ist bekannt für seine gute zweite Welle. Daher erwarte ich im Allgemeinen ein relativ schnelles Spiel.“

In den letzten drei Partien des vergangenen Kalenderjahres blieben die Ribnitzer ohne Sieg. Es gab zwei Remis und die 22:25-Niederlage gegen Oberliga-Absteiger SV Fortuna Neubrandenburg kurz vor Weihnachten.

Während die Neubrandenburger (20:4 Punkte) mit dem Sieg die Tabellenführung übernahmen, fiel der RHV (18:6) zurück auf den dritten Rang. Der Vierkampf um die Landesmeisterschaft dürfte allerdings bis zum Ende spannend bleiben, denn auch der Bad Doberaner SV (19:5) und die TSG Wismar (18:6) liegen noch gut im Rennen.

Ärgerlich: Stephan Voss muss in der Reuterstadt auf Torwart Tom Moritz, Rechtsaußen Leon Methling (beide krank) und Linksaußen Tom Kröplin verzichten, der noch im Urlaub weilt. Routinier Yan Vizhbovskyy wird aufgrund anhaltender Rückenbeschwerden sogar langfristig ausfallen. Ob und wann der 41-Jährige zurückkommt, ist offen. Alle anderen Akteure sollen dem RHV-Coach in Stavenhagen zur Verfügung stehen. Das Hinspiel gewann der Ribnitzer HV mit 36:21 und feierte dabei einen seiner höchsten Saisonsiege. Seitdem hat sich der SSV allerdings gesteigert und sorgten für die eine oder andere Überraschung, zum Beispiel beim 23:23 gegen den amtierenden Landesmeister Güstrower HV.

Die Gäste sind also gewarnt und werden alles geben, um keine nachweihnachtliche Überraschung zu erleben.

Von Tommy Bastian