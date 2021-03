Rostock Seawolves wollen gegen Hagen sechsten Sieg in Serie

Rostock

Die Rostocks Seawolves wollen ihre Erfolgsserie von bisher fünf Siegen am Stück aufrechterhalten. Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfängt der Tabellendritte der 2. Basketball-Bundesliga ProA in der Stadthalle Phoenix Hagen. Gegen die Nordrhein-Westfalen (Tabellenzwölfter) sind die Seewölfe Favorit. Erst vor drei Wochen gab es das Aufeinandertreffen in Hagen. Dort gewannen die Rostocker souverän mit 78:65. Zuletzt ließ Phoenix mit drei Erfolgen in Folge allerdings aufhorchen.

Seawolves-Cheftrainer Dirk Bauermann sagt: „Hagen ist eine Mannschaft, die von ihren Guards dominiert wird. Die müssen wir kontrollieren. Zudem müssen wir besser rebounden als in den vergangenen Partien und konstanter über 40 Minuten auftreten.“ Erst am Sonntag mühte sich der Aufstiegsaspirant aus MV beim Tabellenletzten Nürnberg zu einem 82:76-Sieg.

Durch diesen Erfolg sind die Seawolves für die am 17. April beginnenden Play-offs vorzeitig qualifiziert. In der Liga rangieren sie momentan punktgleich mit dem Ersten Jena und dem Zweiten Heidelberg. Beide Kontrahenten haben allerdings ein Spiel weniger absolviert. In den kommenden Wochen stehen noch einige direkte Duelle zwischen den drei Topteams der Liga an. Platz eins und die damit wohl beste Ausgangsposition (man würde dem Zweiten und dem Dritten der Liga in den Play-offs aus dem Weg gehen) ist also noch drin. Vor dem Beginn der Aufstiegsrunde, die dieses Jahr in zwei Gruppen á vier Teams ausgespielt wird, stehen den Seawolves noch fünf Partien bevor.

Livestream: Mi., 19.30 Uhr, sportdeutschland.tv

Von Marten Vorwerk