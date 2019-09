Rostock

Einen schöneren Ort für das erste Spiel im Trikot seines neuen Vereins hätte sich Neuzugang Tobias Zander von Volleyball-Zweitligist SV Warnemünde nicht vorstellen können. Die Ostseestädter präsentierten am Sonntag in der Rostocker Stadthalle im Testspiel gegen den starken Bundesligisten SVG Lüneburg erstmals ihr neu formiertes Team. Es war zugleich das erste Mal, das die Volleyballer in der bis zu 4500 Zuschauer fassenden Arena antraten. Der 1,95 Meter große Tobias Zander hatte trotz der 0:3 (22:25, 17:25, 15:25)-Niederlage seines Teams viel Spaß. „Es war ein Erlebnis, in einer so großen Halle und vor so vielen Fans zu spielen“, meinte er und ergänzte: „Außerdem war es besonders, gegen einen Erstligisten zu spielen.“

Tobias Zander kommt vom VCO Berlin nach Rostock. Er hatte zuletzt das Schul- und Leistungszentrum Berlin besucht, mit dem er 2018 im tschechischen Brünn den zweiten Platz bei den Schulweltmeisterschaften belegte. Die Titelkämpfe werden alle zwei Jahre von der International Schoolsport Federation (ISF) ausgetragen. Qualifiziert ist dafür jeweils der Sieger des Bundesfinals Jugend trainiert für Olympia des Vorjahres. Nun hat für Zander, der aus Hecklingen in Sachsen-Anhalt stammt, ein neues Kapitel begonnen. „Für den SV Warnemünde habe ich mich entschieden, da Coach Jozef Jánošik sehr gut ist und das junge Team eine tolle Zukunft vor sich hat“, begründet Zander seinen Wechsel an die Ostsee. Bei den Stadtwerken Rostock, einem der SVW-Sponsoren, hat er eine Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen.

In seinem ersten Spiel für den SV Warnemünde stand Tobias Zander gleich sehr lange auf dem Feld. Jozef Jánošik schenkte ihm viel Vertrauen. Der 40-Jährige sagt: „Unser Mittelblocker-Duo Tobias Zander und Sören Schröder ist das jüngste der Liga. Sie sind talentierte Jungen, die jede Woche hart arbeiten, um sich zu verbessern. Es wird allerdings noch einige Zeit, viel Mühe und auch Schmerzen brauchen, damit sie da hinkommen, wo sie hinwollen.“ Der Trainer glaubt, dass beide Spieler eine gute Rolle in der 2. Bundesliga spielen können. „Für unser Team war es eine großartige Schule, gegen eine Mannschaft zu spielen, die so hohes Niveau wie die SVG Lüneburg hat“, meint Jánošik.

Etwas enttäuscht waren die Warnemünder Verantwortlichen, dass lediglich rund 350 Zuschauer den Weg in die Rostocker Stadthalle fanden. „Ein paar mehr Fans hatten wir schon erwartet“, sagte SVW-Manager Frank Thiessenhusen. Allerdings sei es wohl etwas zu früh vor dem Saisonstart gewesen. „Dazu kam das Wetter, die Leute wollten das vielleicht letzte Sommer-Wochenende eher im Freien genießen“, mutmaßte der 42-Jährige.

Die Schwester stachelte ihn an

Für Tobias Zander war es ein gute Kulisse. In Berlin spielte er meistens vor weniger Publikum. Der 19-Jährige freut sich auf die Heimspiele in der Ospa-Arena, wo die Warnemünder am 14. September gegen den VC Bitterfeld-Wolfen in die Saison 2019/20 starten werden. Ausgebildet wurde Zander beim VC 97 Staßfurt und USC Magdeburg, ehe er nach Berlin wechselte. „Ich komme aus einer Kleinstadt, habe dort mit Fußball begonnen – wie fast jeder Junge. Später bin ich zum Volleyball gewechselt, da sowohl meine Eltern als auch meine Schwester (Corinna schaffte ebenfalls den Sprung in die 2. Bundes­liga/d. Red.) den Sport ausübten“, erzählt er. Der Erfolg seiner Schwester stachelte ihn an. Nun will Tobias Zander zweitklassig durchstarten. „Mein Ziel für die neue Saison wird es sein, meine Rolle im Team zu finden.“ Außerdem werde er alles tun, um erfolgreich zu sein.

Unterdessen haben die Goal­baller vom RGC Hansa im Rahmen des Doppelspieltags im Vorfeld die deutsche Nationalmannschaft mit 5:3 besiegt. Es war der Kick off für die Heim-EM vom 8. bis 13. Oktober in Rostock, bei der die Bundesauswahl den Titelgewinn anpeilt.

Von Tommy Bastian