Seawolves finden die Erfolgsspur wieder

Rostock

Das wichtigste Lebenszeichen der Rostock Seawolves im Spiel gegen die Artland Dragons aus Quakenbrück setzte gestern vermutlich Grant Sitton gleich zu Beginn der Partie. Hochkonzentriert visierte er den Korb der Gäste an, sprang hoch und versenkte den Ball von der Drei-Punkte-Linie zwischen die Reuse. Während die 2686 Zuschauer auf den Rängen ausgelassen jubelten, wirkte es so, als fiele den Akteuren auf dem Feld nach fünf Pleiten in Serie eine Zentnerlast von den Schultern. Befreit aufspielend legten die Zweitliga-Basketballer in der Folge einen souveränen Auftritt auf das Parkett in der Stadthalle und sicherten sich mit dem 98:73 (60:30) den erst zweiten Sieg in der Saison.

„Dieser Erfolg löst natürlich bei uns die Anspannung. Es ist wichtig, dass wir dieses Gefühl fürs Gewinnen wiederbekommen. Aber wir dürfen das nicht zu hoch hängen“, mahnte Kapitän Martin Bogdanov.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensiv geführte Partie. Dabei versuchten beide Mannschaften zunächst möglichst einfach und strukturiert den Ball vorzutragen, um Sicherheit in ihr Offensivspiel reinzubringen. Das gelang den Seawolves im ersten Viertel deutlich besser als dem Gast aus Niedersachsen, die verletzungsbedingt nur mit sieben Spielern die Reise an die Ostseeküste machten. Mit einem stark verwandelten Drei-Punkte-Wurf von Dante Nicholas und einem Korbleger von Malik Pope zogen die Ostseestädter mit 21:12 (8.) davon. Bis zur ersten Pause wuchs der Vorsprung sogar auf zwölf Zähler an (28:16).

Angespornt durch die Fans und mit dem nötigen Selbstvertrauen im Rücken legten die Seawolves im zweiten Abschnitt noch eine Schippe drauf, spielten sich förmlich in einen Rausch. Binnen kürzester Zeit bauten sie ihre Führung auf 32:16 aus (11.) und zwangen die Dragons zu einer frühen Auszeit.

Doch die nutzten ebenfalls die Seewölfe besser. Die Last der vergangenen Wochen schien wie weggeblasen. Die Kritik der Fans hatten sich die Hansestädter offenbar zu Herzen genommen. Schon zur Pause huschte den meisten Anhängern ein siegesgewisses Lächeln übers Gesicht. Denn zur Pause lagen ihre Farben bereits mit 30 Zählern in Front.

Nach dem Seitenwechsel hielten die Hausherren das Tempo hoch und hatten auf aufkeimende Stärkeperioden des Gegners immer eine passende Antwort parat. Schon zwei Minuten vor dem Ende erhoben sich dann die Fans und spendeten stehende Ovationen für ihr Team.

Dass die Kritik am Team und den Verantwortlichen verstummt, dürfte aber noch nicht zu erwarten sein. Doch der erste Erfolg seit einem Monat könnte der Start einer Aufholjagd werden, um den Anschluss an die Play-off-Plätze wiederherzustellen. Doch für André Jürgens ist dieses Szenario noch in weiter Ferne. „Klar sind wir erleichtert, dass wir gewonnen haben. Aber erstmal müssen aus dem Tabellenkeller raus und das wird noch ein paar Spiele dauern. Wir haben viel Arbeit vor uns“, betonte der Vorstandsvorsitzende des Stammvereins EBC Rostock.

In der kommenden Woche haben die Seawolves die nächste Möglichkeit, sich weiter aus den Niederungen der Tabelle heraus zu kämpfen. Die auswärtsstärkste Mannschaft der Vorsaison reist zu den Gladiators Trier und will dort den ersten Sieg in der Fremde holen. Doch die Aufgabe wird keine einfache. In der vergangenen Spielzeit mussten sich die Ostseestädter zwei Mal dem Kontrahenten aus Rheinland-Pfalz geschlagen geben.

Seawolves: Diouf 18 Punkte/8 Rebounds, Marin 16/1, Pope 13/4, Hujic 11/2, Bogdanov 11/1, Nicholas 9/3, Sitton 8/5, Alte 8/1, Buchholz 3/0, Skobalj 1/0, Jost.

Von René Warning