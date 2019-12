Rostock

Schon auf der mehr als zehnstündigen Rückfahrt von Karlsruhe nach Rostock war für die Rostock Seawolves kaum Zeit, sich lange über den Erfolg bei den Lions (die OZ berichtete) zu freuen. Jede Minute der Regeneration war wichtig. Denn nur 72 Stunden nach der Begegnung in Süddeutschland müssen sie erneut ran. Heute Abend (19.30 Uhr) empfangen die Zweitliga-Basketballer die Eisbären Bremerhaven. Der Absteiger aus der Basketball-Bundesliga mit dem Ex-Rostocker Oliver Clay, spielt eine starke Serie, belegt aktuell Platz zwei. Keine einfache Aufgabe für die Seewölfe, die allerdings ansteigende Form aufweisen.

Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen holten die Ostseestädter. Einen großen Anteil am Aufschwung hat Spielgestalter Tony Hicks. Der US-Amerikaner lief nach seiner Rückkehr in die Hansestadt – er wurde als Ersatz für den glücklosen Chase Adams verpflichtet – vier Mal auf, holte drei Siege. Gegen Bremerhaven soll der gute Lauf nun weitergehen. „Wir können nichts versprechen, außer dass wir uns voll reinhauen werden und alles dafür tun, Seawolves-City mit einem Sieg eine Freude zu machen“, sagt Hicks in Anlehnung an das vergangene Heimspiel. Gegen Ehingen verloren die Rostocker nach deutlicher Führung noch 80:85, kassierten lautstarke Pfiffe.

Das soll sich nicht wiederholen. „Wir wollen der Liga zeigen, dass wir die Kurve bekommen haben und die Erfolge aus den letzten Wochen nicht nur Glück waren. Wir können ein starkes Zeichen setzen“, blickt Tony Hicks voraus.

Dass der Rückkehrer sich in der Hansestadt wohl fühlt, sieht man auch auf dem Parkett. „Ich wollte eine gute Ergänzung im Kader sein und ich glaube, dass das gut funktioniert. Aber wir haben als Team insgesamt großes Potenzial“, betont Hicks.

Ob das Potential ausreicht, wird sich gegen das Spitzenteam aus Bremerhaven zeigen. Für die Partie, die von der OSTSEE-ZEITUNG präsentiert wird, gibt es noch Katen unter tickets.seawolves.de oder an der Abendkasse ab 18 Uhr.

Von René Warning