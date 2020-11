Rostock

Gleich zwei Partien stehen für die Rostock Seawolves in den kommenden Tagen an. Am Freitagabend gastiert der Basketball-Zweitligist bei den Artland Dragons in Quakenbrück, ehe am Sonntag schon das nächste Ligaspiel daheim gegen Ehingen Urspring folgt.

Einen überzeugenden Auftritt am vergangenen Wochenende beim 90:79-Erfolg gegen die Nürnberg Falcons zeigte Seawolves-Angreifer Sid-Marlon Theis. Der ehemalige Bremerhavener war mit 21 Punkten zweitbester Scorer seines Teams. „Die Jungs haben mich gut gefunden. Wir haben offensiv als Team Schritte nach vorn gemacht. Der Sieg war sehr wichtig, allerdings waren wir mit unserer defensiven Vorstellung noch nicht zufrieden“, erklärte Theis, der die Position des „Power Forwards“ einnimmt. Für ihn ist es wichtig, dass sich die Mannschaft weiter entwickelt. „Der Hauptfokus liegt auf dem Team und nicht darauf, wie viele Punkte der einzelne macht. Bei uns sind fast alle Spieler in der Lage, hoch zu scoren.“

Zwei Mal vor 1500 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle zu spielen, war für ihn in der aktuellen Situation „einzigartig“. Er sei dankbar, das Publikum zu erleben und sei auf den Geschmack gekommen. Nun allerdings müssen die nächsten Spiele (bis mindestens Ende November) in der gesamten Liga aufgrund der zweiten Corona-Welle ohne Fans stattfinden. Theis bedauert das, meint aber auch, dass die Situation nicht zu ändern ist und Geduld gefragt sei.

Geduldig sein ist eine der Stärken des 27-Jährigen, der ruhig und besonnen wirkt und sich in seiner Freizeit gerne künstlerisch beschäftigt. „In ruhigen Minuten versuche ich meine Gedanken und Gefühle aufzumalen. Mir gefällt es, meine Kreativität mit Kunst auszuleben“, sagt der in Henstedt-Ulzburg geborene Schleswig-Holsteiner. Er malt mit Wasserfarben das auf, was ihm „so durch den Kopf geht“. Theis’ Mutter ist Künstlerin, auch ihretwegen sei diese Leidenschaft bei ihm entstanden.

Doch nicht nur mit Kunst beschäftigt sich Theis abseits des Basketballfeldes. Der 147-fache Bundesligaspieler trifft sich häufig mit seinen Seawolves-Teamkollegen. Till Gloger und Stefan Ilzhöfer, ebenfalls Neuzugänge, kennt er schon aus der Jugend-Nationalmannschaft. „Mit den beiden verabrede ich mich gerne zum Kochen“, sagte Theis. „Wir haben in unserem neuen Team aber viele gute Charaktere, keiner wird außen vor gelassen. Wir sind gerne miteinander unterwegs“, fügte er hinzu.

Seine ersten Schritte im Profibasketball machte Sid-Marlos Theis in Ehingen, dort spielte er in der 2. Bundesliga. Erstklassig agierte der 2,04-m-Riese erstmals vor sechs Jahren in Braunschweig. Sein größter persönlicher Erfolg folgte 2018, als Theis sein bisher einziges Spiel in der A-Nationalmannschaft bestritt. „Das war ein absolutes Highlight für mich. Etwas, was man nie vergisst“, schwärmte der 27-Jährige, der damals gegen Estland zum Einsatz kam und dabei auf seinen heutigen Teamkameraden Rain Veideman traf.

Auch mit den Rostock Seawolves hat der Offensivmann noch viel vor. „Mein großes Ziel ist es, mit diesem Team in der Bundesliga zu spielen. Der Basketball-Standort Rostock gehört dort auch hin“, ist sich Theis sicher. Bis es so weit ist, liegt aber noch eine Menge Arbeit vor ihm und den Seewölfen. „Unsere Entwicklung fängt gerade erst an. Mit Dirk Bauermann haben wir den perfekten Trainer. Er fordert viel, aber nur so können wir das Maximum rausholen“, erklärt Theis. Morgen in Quakenbrück peilt er mit den Seawolves den dritten Sieg in Serie an.

Von Marten Vorwerk