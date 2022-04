Stralsunder HV II kann Handball-Meisterschaft entscheiden

Grimmen/Stralsund

Die Endrunden der Handballer in der MV-Liga gehen am Wochenende in die entscheidende Phase. In der Meisterrunde empfängt die zweite Mannschaft des Stralsunder HV die Zweite vom HC Empor Rostock (Sa., 16 Uhr). Während es für die Stralsunder um wichtige Punkte im Kampf um den angepeilten dritten Platz geht, ist der Gegner unter Zugzwang. Sollten die Rostocker in Stralsund verlieren, wäre dem Spitzenreiter Güstrower HV der Landesmeistertitel und der Aufstieg in die Oberliga nicht mehr zu nehmen.

In der Runde um Platz fünf kann der HSV Grimmen unterdessen im Heimspiel gegen den Ribnitzer HV (Sa., 18 Uhr) frühzeitig alles klar machen. Mit einem Sieg ist den Grimmenern Platz fünf in der Endtabelle nicht mehr zu nehmen.

Für den HC Vorpommern-Greifswald ist die Saison hingegen frühzeitig beendet. Die zweite Mannschaft der Mecklenburger Stiere Schwerin, Kontrahent in den verbleibenden beiden Spielen, hat abgesagt und dem HCV damit kampflos die vier Punkte überlassen. Statt des letzten Heimspiels veranstalten die Greifswalder am Freitag (19.45 Uhr) in der Mehrzweckhalle eine Saisonabschlussfeier für alle Fans.

In der Meisterrunde der Landesliga der Frauen bestreitet der Stralsunder HV am Sonntag (16 Uhr) sein letztes Heimspiel der Saison gegen den Schwaaner SV.

Von Niklas Kunkel