Stralsunder erringen souverän Deutschen Meistertitel

Werdau

Anton Schneider und Albert Lawrenz haben es gepackt – und zwar äußerst souverän. Die beiden Ringer des HAC Stralsund krönten sich am Wochenende im sächsischen Werdau zum Deutschen A-Jugend-Meister ihrer Gewichtsklasse. Schneider, der sich mit dem Titel zum 15. Geburtstag selbst beschenkte, dominierte die Gruppe bis 48 Kilogramm. Keiner seiner drei Konkurrenten konnte gegen den Norddeutschen punkten. In insgesamt 3:38 Minuten kämpfte sich der Stralsunder zum Titel. Lawrenz musste in der Klasse bis 45 Kilogramm in fünf Kämpfen nur einen Punkt abgeben, machte selbst 44 – viermal Sieg dank technischer Überlegenheit, einmal Schultersieg. „Ja, es kam wenig Gegenwehr für die beiden“, gibt Trainer Tom Linke zu, ergänzt aber: „Den Grundstein für die souveränen Siege haben Anton und Albert im Vorfeld gelegt.“

HAC-Präsident Eckhardt Wallmuth kam voller Stolz aus Sachsen zurück. Dank der beiden Meistertitel plus der Silbermedaille von Ole Sterning, der bronzenen Plakette von Matti Stolt und Platz vier von Henning Löbl (alle HAC Stralsund, aber Training in Frankfurt/Oder) stellten die Stralsunder die bundesweit meisten und erfolgreichsten A-Jugendlichen im griechisch-römischen Kampfstil. „Unsere Wunschvorstellung ist eingetreten“, unterstreicht Wallmuth.

Tom Linke analysiert das Abschneiden seiner ehemaligen Schützlinge: „Ole und Matti haben das Maximale rausgeholt. Ole hat sich als ‚Leichtgewicht‘ (84 kg/Red.) und jüngster Jahrgang in der Klasse bis 92 Kilogramm bewiesen. Matti musste sich nur dem Deutschen Meister geschlagen geben, der ein überragendes Ausnahmetalent ist.“ Henning Löbl musste sich in der stärksten Konkurrenz (71 kg) im kleinen Finale dem Rostocker Justin Schimpf geschlagen geben.

Die Deutsche Meisterschaft war der entscheidende Wettkampf vor der EM Mitte Juni. Bundestrainer Maik Bullmann hat zwar noch nicht den finalen Kader bekanntgegeben, der Deutschland in Bukarest vertreten soll, doch für Wallmuth ist klar: „Das EM-Ticket für Anton und Albert ist alternativlos.“

Von Horst Schreiber