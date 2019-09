Ribnitz-Damgarten

Vier Spiele, vier Siege und zwölf Punkte. So lautet die Ausbeute des SV Rot-Weiss Trinwillershagen nach den ersten vier Spieltagen in der Landesklasse I.

Am vergangenen Spieltagswochenende gewannen die Triner vor heimischer Kulisse mit 4:1 gegen SV Concordia 1919 Zarnekow. Die Rot-Weissen gingen als klarer Favorit in die Partie und wurden ihrer Rolle gerecht.

Bereits in der sechsten Minute traf Tobias Semrau für die Hausherren und legte 13 Minuten später erneut zur 2:0-Führung nach. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Marcel Schoknecht dann noch per Elfmeter den Anschlusstreffer für die Gäste aus Zarnekow.

In der zweiten Hälfte zeigte sich Trinwillershagen anfangs etwas träge, kam dann aber wieder besser in die Partie. In der 72. Minute stellte Tom Borowski den Abstand von zwei Toren wieder her. Nur vier Minuten später traf Semrau per Strafstoß, schnürte somit seinen ersten Dreierpack in der laufenden Saison und sorgte für den 4:1-Endstand für den SV Rot-Weiss Trinwillershagen. Die Hakelberg-Elf bleibt trotz des Sieges am Wochenende vorerst durch ein schlechteres Torverhältnis hinter dem FSV Bentwisch II auf Platz zwei.

Das Spiel des PSV Ribnitz-Damgarten verlief am Wochenende ganz anders, als das der Trinwillershägener.

Die Mannschaft von Trainer Steven Oklitz musste sich völlig verdient mit 0:5 (0:3) beim FSV Bentwisch II geschlagen geben. Über die komplette Spielzeit hinweg waren die Bernsteinstädter unterlegen gewesen. Ohne Mut und Kreativität agierten die Ribnitzer in der Offensive und ließen in der Defensive zu große Räume, die die Gastgeber aus Bentwisch zu nutzen wussten.

Schon vor der Halbzeitpause lag der PSV mit 0:3 hinten. Besserung gab es aus sicht der Bernsteinstädter auch im zweiten Durchgang nicht. Die Rand-Rostocker hatten die Partie im Griff, zwangen dem PSV Ribnitz-Damgarten ihr Spiel auf und spielten die Partie souverän runter.

ast

Von Alexander Stepanek