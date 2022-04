Lubmin

Gute Nachrichten für die Ausdauersportler von MV: Nachdem der Vorpommern-Duathlon in Lubmin zwei Jahre wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, kehrt die Traditionsveranstaltung zurück. Am 1. Mai geht es in der Kombination Laufen-Radfahren-Laufen auf drei unterschiedlichen Distanzen auf die Strecke im Seebad. Der Wettkampf über die mittlere Distanz, zwei Mal fünf Kilometer Laufen und 30 Kilometer Radfahren, wird dabei als Landesmeisterschaft von MV gewertet.

Einzigartig im Norden ist die Langdistanz, die von vielen leistungsorientierten Triathleten als wichtiger Formcheck zur Saisonvorbereitung genutzt wird. Die Strecke geht über zweimal zehn Kilometer auf der Laufstrecke und 60 Kilometer auf dem Rad. So traten beim Rennen an der Ostsee schon der Ironman World Champion Norman Stadler und die Rostocker Triathlon-Ikone Andreas Raelert an.

Die Kurzdistanz beinhaltet jeweils 2,5 Kilometer Laufen und 16 Kilometer Radfahren. Dabei kann jede Distanz im Einzel oder als Staffel absolviert werden. Mit dem breiten Angebot wollen die Organisatoren sowohl ambitionierten Leistungssportlern als auch Einsteigern und Familien die geeignete Distanz anbieten. Bei den Frauen haben sich mit Doppelweltmeisterin Marie Hauer (TG TriZack Rostock) und Anja Wittwer (Sisu Schwerin) bereits zwei Spitzenathletinnen gemeldet.

Weitere Informationen, Anmeldung und Streckenpläne gibt es unter www.tri-hgwaii.de.

Von Niklas Kunkel