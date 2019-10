Wöpkendorf verlässt Abstiegsplätze – SV Barth dreht Spiel

Wöpkendorf/Barth

Zwei Siege gab es am vergangenen Samstag für die Teams der SG Wöpkendorf und vom SV Barth. Während der SVB damit im Aufstiegskampf bleibt, verlässt die SG Wöpkendorf vorerst wieder die Abstiegsplätze.

SG Wöpkendorf – SV Concordia Zarnekow 3:1 (2:1)

Kräftig durchatmen konnten die Wöpkendorfer nach dem dritten Heimsieg in Folge. Gegen den Aufsteiger aus Zarnekow hatte man in der Anfangsphase alles im Griff, ehe man hinten heraus immer mehr den Spielfaden verlor und so unnötig Spannung ins Spiel brachte. „Letztlich habe ich einen Sieg gefordert und diesen am Ende auch bekommen. Wie wir am Ende gewonnen haben interessiert morgen niemanden mehr“, so SGW-Trainer Sven Köpke. Er musste seine Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche auf fünf Positionen ändern. Dennoch wirkte man zunächst eingespielt und traf durch Max Loebe früh zum 1:0 (4.). Anschließend ließ man dann zweimal den zweiten Treffer liegen, ehe Zarnekow das Spiel mit dem ersten Torabschluss ausglich (10.). „Wir waren auch in der Folgezeit das bessere Team, so richtig flüssig lief es aber nicht“, meinte Sven Köpke, der sich nach 26 Minuten über den erneuten Führungstreffer freuen konnte. Patrick Fürstner hatte von einem Ausrutscher eines Zarnekowers profitiert und auf 2:1 gestellt. Anschließend neutralisierten sich beide Seiten bis zum Halbzeitpfiff. Auch nach dem Wiederanpfiff schienen sich beide Seiten nicht mehr weh tun zu wollen. Während die Wöpkendorfer den knappen Vorsprung verwalteten, agierte Zarnekow viel zu harmlos. Nur einmal musste der eingewechselte Sören Ledder-Buck im SGW-Tor zupacken (73.). „Insgesamt war die zweite Hälfte grottenschlecht, aber wenigstens haben wir defensiv kaum etwas zugelassen“, fand Sven Köpke noch positive Dinge am Wöpkendorfer Spiel. In der Nachspielzeit packte dann erneut Max Loebe den Deckel drauf und traf nach einem Pass von Felix Minge zum 3:1-Endstand.SGW: Kracht (70. Ledder-Buck)- Brock (62. Meier), Slomski, R. Müller, Schröder, Minge, Pohlmann, Barthels, Fürstner, Loebe, Corth (79. J. Müller).Torfolge: 1:0 Loebe (4), 1:1 Schoknecht (10.), 2:1 Fürstner (26.), 3:1 Loebe (90.+3).Zuschauer: 55.Schiedsrichter: Sven Peter.

SV Barth 1950 – SV Prohner Wiek 4:2 (0:2)

Der SV Barth ist in heimischen Gefilden weiter unantastbar. Im vierten Heimspiel der Saison setzte es den vierten Sieg. Dabei mussten sich die Barther gegen den Tabellenvorletzten SV Prohner Wiek jedoch reichlich strecken und liefen zunächst einem 0:2-Rückstand hinterher. „Spielerisch war es von Beginn an nicht verkehrt, nur schafften wir es nicht unsere Chancen ausreichend zu nutzen“, sagte SVB-Trainer Denis Ulbricht. Schon nach drei Minuten war ein Standard durch den Barther Strafraum gesegelt, wo Hannes Brose am zweiten Pfosten lauerte und zum 0:1 traf. Anschließend bestimmten die Hausherren die Begegnung, doch auch der zweite Treffer gehörte den Prohnern. „Mich hat es beeindruckt, dass die Jungs trotz des Rückstands ganz cool geblieben sind. Gerade auch weil wir in der Vorwoche auch mit einem 0:2 in die Kabine gegangen sind“, so Ulbricht. Vor einer Woche verloren die Barther anschließend beim Faulenroster SV mit 2:7. Diesmal allerdings drehten die Vienetastädter das Spiel. Tom Zilian traf schnell zum 1:2 (47.), Alexander Günther stellte dann mit einem Tor aus spitzen Winkel alles wieder auf Anfang. Den Prohnern gelang nun nur noch wenig und erneut Kapitän Zilian traf zur Barther Führung, die der eingewechselte Ole Kohls in der Nachspielzeit noch erhöhte. „Der Sieg geht in der Summe total in Ordnung. Wir sind sauber geblieben und waren jederzeit sehr geduldig“, urteilte Dennis Ulbricht.SVB: Haamann- Lange (54. Krafzig), Brauer, Zilian, Grosse, Wallis, Günther (88. Rotaug), D.Kersten, Ju. Wendland (82. Kohls), Mielke, Muschke.Torfolge: 0:1, 0:2 Brose (3., 36.), 1:2 Zilian (48.), 2:2 Günther (67.), 3:2 Zilian (79.). 4:2 Kohls (90.+2)Zuschauer: 60.Schiedsrichter: Robert Bilow.

Von Rainer Müller