Rostock/Ocala (USA

Beim Abschluss-Springen seiner diesjährigen Florida-Tournee reichte es für André Thieme nicht ganz zum Sieg. Im „Great American Grand Prix“, der mit 500000 Dollar Preisgeld dotiert war, sprang der Mecklenburger mit Cellisto auf den 5. Platz, was ihm immerhin eine Prämie von 30 000 US-Dollar (27.400 Euro) einbrachte.

Bestzeit nur um 1,5 Sekunden verfehlt

43 Reiter-Pferd-Paare waren in dem prestigeträchtigen Springen am Start. Zehn von ihnen erreichten das Stechen, darunter André Thieme mit Cellisto, der dort als Sechster startete. Mit Chakaria hatte er zuvor die finale Runde verpasst, weil die Stute am vorletzten Oxer patzte. In Führung lag beim Stechen der Ire Daniel Coyle, der mit seiner Stute Legacy nach 38,526 Sekunden fehlerfrei im Ziel war. Thiemes Cellisto, kam nie in die Nähe einer Stange, er verfehlte jedoch mit 40,006 Sekunden die Bestzeit um nur 1,5 Sekunden. Schneller waren auch US-Amerikanerin Kristen Vanderveen mit Bull Run’s Risen (39,148/2.), der Australier Rowan Willis mit Billy Guilder (39,520/3.) und der Bruder des Siegers, Jordon Coyle mit Ariso (39,998/4.). „Ich wusste, dass ich mit Cellisto, wegen seines großen Galoppsprungs im Stechen kaum gewinnen kann. Der fünfte Platz geht deshalb absolut in Ordnung. Etwas ärgerlich war der dumme Fehler mit Chakaria. Mit ihr hätte ich im Stechen sicher gute zwei Sekunden schneller sein können. Wenn ich unsere Gesamtbilanz der diesjährigen Tournee sehe, bin ich mehr als zufrieden. Mein Team mit Anika Elgert und Martin Kühl hat in der Zeit im Hintergrund eine tolle Arbeit gemacht“, lobte André Thieme.

Beeindruckende Tournee-Bilanz

Die Bilanz ist tatsächlich beeindruckend. An neun Wochenenden hat der 46-jährige Europameister in Florida Turniere bestritten. Dabei ritt er 42 Mal ins Preisgeld. Drei weitere fügte seine Mitarbeiterin Anika Elgert hinzu. Darunter waren insgesamt sieben Siege. Beeindruckend aber ist waren vor allem fünf Sieg in Großen Preisen. Insgesamt belegte das Thieme-Team 18 Podiumsplätze, 17 der insgesamt 45 Platzierungen entstanden bei internationalen FEI-Turnieren. 28 hatten nationalen Charakter. „Nun freuen wir uns wieder auf unsere Familien in der Heimat. Meine Pferde bekommen nun erstmal eine Pause und dann warte ich, was der Bundestrainer für Wünsche an mich hat“, sagte Thieme am Schluss.

Von Franz Wego