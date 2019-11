Rostock

Am vergangenen Wochenende mussten sich die Rostock Piranhas zwei Mal gegen starke Teams der Liga messen. Und das Ergebnis war ernüchternd. Während der Eishockey-Oberligist am Freitag gegen die Hannover Scorpions mit 3:9 sang- und klanglos unterging, hielten sie am Sonntag gegen die Tilburg Trappers gut mit. Am Ende nutzte der Gast aus den Niederlanden ihre Chancen besser und fügte den Ostseestädtern eine 0:4-Schlappe zu. Trotz der beiden Rückschläge ist REC-Chef Mike Specht mit dem bisherigen Verlauf der Saison zufrieden. Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG zieht er nach 15 Spielen eine Zwischenbilanz.

Herr Specht, das war zu wenig am Wochenende, oder?

Mike Specht: Am Freitag gegen die Scorpions auf jeden Fall. Da haben wir spielerisch nicht überzeugt und uns einfach nicht gut genug gewehrt. Aber wir haben das Spiel schnell aufgearbeitet. Gegen Tilburg haben wir es am Sonntag besser gemacht. Allerdings fehlte uns das Scheibenglück und wir haben sechs, sieben richtig gute Torchancen nicht genutzt. Tilburg war hingegen vier Mal eiskalt vor dem Kasten und ist sicher auch deswegen Tabellenführer.

Gegen die Spitzenteams ist nur selten was Zählbares drin. Ärgert sie das?

Oftmals ist es schon ein Duell David gegen Goliath. Vor allem Tilburg und Herne sind zwei Teams, die man nur an sehr guten Tagen schlagen oder ihnen zumindest einen Punkt abjagen kann. Das sind Mannschaften, mit denen wir weder sportlich noch finanziell auf Augenhöhe sind. Sie würden auch in der DEL II eine gute Rolle spielen. Wir müssen unsere Punkte gegen andere Teams sammeln.

Hat das aus ihrer Sicht bislang geklappt? 18 Punkte aus 15 Spielen und aktuell Platz neun hört sich noch nicht vielversprechend an.

Das stimmt und wir müssen liefern. Allerdings spielen wir ja insgesamt vier Mal gegen jeden Gegner immer in der gleichen Reihenfolge. Und wir spielen gegen die vermeintlich stärksten Gegner zu Beginn. Dann erst kommen Teams, die auf Augenhöhe sind. Gegen die wollen und müssen wir punkten, was in dieser sehr ausgeglichenen Liga nicht einfach ist.

Inwieweit glauben Sie, dass die Piranhas ihre Zielstellungen für die Saison erfüllen?

Wir wollten vor allem zu Hause unserem Publikum kämpferisches und leidenschaftliches Eishockey zeigen. Ich denke, das ist uns bisher gelungen, auch wenn die Ergebnisse nicht immer gestimmt haben. Darüber hinaus will man als Klub in einer Liga, in der es eine Meisterrunde gibt, auch genau dorthin. Stand heute müssten wir dafür eine Relegation spielen. Ich hoffe, dass wir das vermeiden können und uns vielleicht noch auf Rang sechs vorschieben.

Dafür waren sie aber nun nochmal auf dem Transfermarkt aktiv, richtig?

Ja. Wir haben uns mit Tyler Brower noch einen zusätzlichen Verteidiger ins Boot geholt. Er ist Deutsch-Kanadier und hat erst kürzlich einen deutschen Pass erhalten. Er hat hier in Deutschland Verwandte. Und auch nur deswegen war es möglich, ihn zu verpflichten, da unser vorgeschriebenes Ausländerkontingent bereits besetzt ist. Er war in der Saison 2018/19 bei Preussen Berlin und ist von da nach Deggendorf in die Oberliga Süd gewechselt. So richtig passte es für ihn dort nicht und deswegen haben wir sofort die Chance ergriffen, ihn zu holen.

Ist er das letzte Puzzlestück im Kader?

Zum jetzigen Zeitpunkt schon. Aktuell fehlt uns Roman Tomanek mit einer starken Prellung am Fuß und Marvin Krüger mit einer Bänderdehnung im Knie. Beide dürften aber schnell wieder einsetzbar sein. Sollten wir von schweren Verletzungen oder Krankheit weiterhin verschont bleiben, werden wir den Kader so belassen.

Sie waren am Sonntag erstmals bei den Seawolves. Wie hat es ihnen beim Basketball gefallen?

Es war sehr beeindruckend, wie so ein Spieltag präsentiert wird. Um das eigentliche Spiel herum wurde ein tolles, familienfreundliches Event geschaffen. Leider hab ich denen kein Glück gebracht, weil sie am Ende dann doch verloren haben.

Von René Warning