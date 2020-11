Rostock

Die Rostock Piranhas erlebten gestern Abend auf heimischer Eisfläche ihren schwarzen Freitag. Die 3:5-Pleite gegen den Tabellenführer der Eishockey-Oberliga Nord, die Hannover Scorpions, war für die Hanseaten bereits die fünfte Saisonniederlage in Folge. Schon nach einer gespielten Minute lag der Puck das erste Mal im Rostocker Kasten. Für die Gäste trafen Wilenius, Kolupaylo, Alrich (2) und Koziol. Wie schon in vorangegangenen Partien kam die Aufholjagd der Piranhas viel zu spät. Erst in der zweiten Hälfte des letzten Drittels – nach zwischenzeitlichem 0:5-Rückstand – verkürzten Jayden Schubert, Jonas Gerstung und Tom Pauker für die Hanseaten.

Einfacher wird es für die Rostocker auch im nächsten Spiel am Sonntag nicht. Dann müssen die Piranhas bei den Hannover Indians ran, die in der aktuellen Tabelle den zweiten Platz belegen.

Von Rolf Barkhorn