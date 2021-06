Piranhas nehmen wieder an Nord-Ost-Pokal teil

Rostock

Die Rostock Piranhas, die Eispiraten Crimmitschau sowie die Lausitzer Füchse werden in der anstehenden Saisonvorbereitung erneut den Nord-Ost-Pokal ausrichten. Das Teilnehmerfeld wächst in diesem Jahr um die drei Oberligisten aus Leipzig, Halle und Erfurt. Die sechs Clubs werden in zwei Gruppen je ein Hin- und ein Auswärtsspiel gegen jeden Gegner bestreiten. Im Anschluss kommt es dann zu den Platzierungsspielen, gegen die Gegner der anderen Gruppe.

„Das Vorbereitungsturnier hat uns im letzten Jahr gut gefallen und schnell stand für uns fest, dass wir auch zukünftig daran teilnehmen wollen. Durch die drei neuen Teilnehmer aus der Oberliga Nord, wird es nun noch einmal interessanter“, findet Christian Trems, Vizepräsident der Rostock Pirnahas.

Zum Auftakt der Pokalserie empfangen die Rostock Piranhas am 27. August die Eispiraten aus Crimmitschau in der Eishalle Schillingallee.

Neben den sechs Spielen im Nord-Ost-Pokal wird es am 10. September ein Wiedersehen mit den Trelleborg Vikings geben. Die Schweden reisen erneut für ein Testspiel in die Hansestadt, wo es bereits 2017 ein erstes Aufeinandertreffen gab.

Alle Spieltermine der Vorbereitung:

Freitag; 27.08.2021 20.00 Uhr Rostock Piranhas - Eispiraten Crimmitschau

Sonntag; 29.08.2021 17.00 Uhr Icefighters Leipzig – Rostock Piranhas

Sonntag; 05.09.2021 19.00 Uhr Rostock Piranhas – Icefighters Leipzig

Freitag; 10.09.2021 19.30 Uhr Rostock Piranhas – Trelleborg Vikings

Sonntag; 12.09.2021 17.00 Uhr Eispiraten Crimmitschau – Rostock Piranhas

Am 17. und 19.09.2021 finden dann die Platzierungsspiele des Nord-Ost-Pokal statt.

Von pm