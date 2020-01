Piranhas sichern sich wichtige Siege im Kampf um Pre-Play-offs

Rostock

Die Rostock Piranhas haben nach sechs Pleiten in Folge das Eis erstmals wieder als Sieger verlassen. Nachdem der Eishockey-Oberligist am Freitag vor heimischer Kulisse Schlusslicht Krefelder EV (12., 14 Punkte) mit 8:3 bezwungen hatte, legte der Klub zwei Tage später gegen Erfurt nach. Gegen den Konkurrenten um den letzten Pre-Play-off-Platz gab es vor 742 Zuschauern in der Eishalle Schillingallee einen 4:3-Erfolg. Damit rückten die Raubfische auf den neunten Rang vor und haben bei 36 Punkten sechs Punkte vor den Erfurtern, die den ersten Nicht-Play-off-Platz belegen.

Piranhas-Trainer Christian Behncke freute sich über die wichtigen Siege. „Wir haben verdient gewonnen. Gegen Erfurt war es sehr erfreulich, dass die Mannschaft nach dem 2:3 die Köpfe nicht hängen ließ“, sagte Behncke.

Nach dem deutlichen Erfolg gegen Krefeld vor 13 (!) Zuschauern am Freitag, waren die Rostock auch gegen Erfurt schnell auf der Siegerstraße, führten bereits 2:0. Doch die Dragons drehten die Partie. Die Piranhas allerdings zeigten eine gute Reaktion und sicherten sich nach dem Ausgleich durch Tom Bauker den Sieg in der Verlängerung durch einen Treffer von Jonas Gerstung.

Am Freitag (20 Uhr) wollen die Piranhas wieder gewinnen, erwarten dann die Hannover Indians in der Eishalle. Zwei Tage später (18.30 Uhr) reisen sie nach Duisburg zu den Füchsen.

REC Piranhas: Urbisch – Gerstung, Hartmann, Junge (nur gegen Erfurt), Kohl, Weist, Becker, Baumgardt, Miethling – Voronov, Rabbani, Richter, Pauker, Brockelt, Kurka, Stanley, Tomanek.

REC – Krefeld 8:3 (3:1, 2:1, 3:1):0:1 Kurka (1.), 0:2 Pauker (8.), 1:2 Jamieson (12.), 1:3 Pauker (12.), 1:4 Pauker (32.), 2:4 Stöhr (35.), 2:5 Tomanek (39.), 2:6 Pauker (45.), 2:7 Gerstung (50.), 2:8 Tomanek (58.), 3:8 Traut (60.).

Strafminuten: Krefeld 6, Rostock 6.

REC – Erfurt 4:3 n.V. (1:0, 1:2, 1:1, 1:0):1:0 Brockelt (6.), 2:0 Tomanek (32.), 2:1 Fischer (33.), 2:2 Fischer (40.), 2:3 (46.), 3:3 Stanley (48.), 4:3 Gerstung (64.).

Strafminuten: Rostock 12, Erfurt 8+10.

Von René Warning