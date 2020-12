SV Warnemünde unterliegt nach Corona-Zwangspause

Rostock

Nach über einem Monat Corona-Zwangspause gingen die Volleyballer des SV Warnemünde am Sonntag erstmalig wieder an den Start. Am zehnten Spieltag der zweiten Bundesliga Nord war der VC Bitterfeld-Wolfen zu Gast in der Rostocker Ospa-Arena. In einem spannenden Spiel mussten sich die Ostseestädter mit 2:3 (23:25, 25:14, 21:25, 25:22, 9:15) geschlagen geben. „Das Ergebnis stand heute nicht im Vordergrund“, stellte SVW-Coach Jozef Janosik klar, „Wie wir aufgetreten sind, das war ein gutes Zeichen.“

Die Rostocker starteten personell geschwächt in die Partie. Neben dem Langzeitverletzten Jan Szymoniak fehlte auch SVW-Kapitän Ole Ernst. Außerdem muss Fabian Albrecht noch mindestens bis zum Jahresende aussetzen. Das Trainerteam reagierte und zog mit Johannes Deutloff einen Zuspieler aus der zweiten Mannschaft in das Zweitliga-Team nach. Der Neuling zeigte gleich zu Beginn der Partie sein großes Potenzial und bescherte den Hausherren sogar den ersten Punkt.

Die Ostseestädter zeigten zunächst eine gute Leistung. Mit dem 9:9-Ausgleich kam dann der Umschwung. Kleinere Abstimmungsfehler wurden von den Gästen eiskalt bestraft. Zwar holte der SVW noch einen Sechs-Punkte-Rückstand auf und glich zum 22:22 aus, letztlich behielten die Gäste jedoch die Nerven. „Da hat noch einiges gefehlt. Daran werden wir arbeiten“, meint Janosik.

Der SV Warnemünde startete selbstbewusst in den zweiten Durchgang. Fast jeder Angriffsversuch brachte einen Punkt ein. Punktegarant Adrian Kopij erzielte im zweiten Versuch mit dem 25:12 den Ausgleich nach Sätzen. Die 13 Punkte Abstand ließen keine vierwöchige Pause vom Trainings- und Spielbetrieb erkennen.

Im dritten Durchgang begegneten sich beide Teams lange auf Augenhöhe. Viele Ballwechsel bestimmten das Spielgeschehen. Letztlich konnte der VC Bitterfeld-Wolfen in diesem Durchgang seinen Vorsprung verteidigen und ging wieder in Satzführung.

Der SV Warnemünde gab sich nicht aber noch nicht auf und bewies tolle Moral. Die Hanseaten starteten super in den vierten Satz. Unkonzentriertheiten ließen die Gäste jedoch zum 16:16 ausgleichen. Die Küstenvolleyballer behielten die Nerven. Im ersten Versuch blockten Tobias Zander und Tommy Mehlberg einen Bitterfelder Angriff zum 25:22 und damit zum verdienten Satzgewinn. „In manchen Situationen haben wir exzellent reagiert. Das ist unser Style“, berichtete Janosik zufrieden.

Im entscheidenden fünften Satz des Volleyball-Krimis fehlte den Hanseaten dann die nötige Kraft. Der Wille alleine reichte nicht aus, sodass am Ende die Gäste jubelten. „Wir sind als Team aufgetreten und haben uns gegenseitig geholfen. Wenn wir unsere Körpersprache beibehalten, werden wir wieder Schritt für Schritt Erfolge feiern“, ist sich Coach Janosik sicher. SV Warnemünde: Kowalkowski – Kopij, Stancak, Krabel, Deutloff, Pohl, Lübcke, Mehlberg, Zander, Schröder, Lübke.

Von Ben Brümmer