Schönbergs neuer Trainer ist Stress gewohnt

Schönberg

Axel Junker, der neue Mann an der Seitenlinie des FC Schönberg, ist von Beruf Immobilienmakler und im Nebenberuf Verbandsliga-Cheftrainer und DFB-Stützpunkttrainer in Lübeck. Für Letzteres muss er noch seine Trainerlizenz von der Stufe „B“ auf „B-Plus“ auffrischen. Es ist ein strammes Programm, was sich der 40-Jährige zumutet. „Das stimmt, das ist nicht ohne“, meint lächelnd Axel Junker, meint dann aber: „Die Tätigkeit als Cheftrainer tut mir gut. Das gibt eine gewisse Frische, die man im Hauptjob gut gebrauchen kann“.

Junker ist außerdem stresserprobt. Junker, der bei seinem letzten Verein TSV Travemünde auf einen Kader von 31 Spielern zurückgreifen konnte, musste eine enorme Saisonvorbereitung durchführen. „Aufgrund des Pokalwettbewerbs in Schleswig-Holstein haben wir zu Beginn der Saison jedes Wochenende zwei Spiele absolviert. Entsprechend zahlreich waren die Freundschaftsspiele in der Vorbereitung und ebenso zahlreich waren dann die verletzungsbedingten Ausfälle im Saisonverlauf“, resümiert Junker.

Den zwischenzeitigen Höhepunkt beschreibt die Personalsituation beim Auswärtsspiel in Henstedt-Ulzburg. „Wir haben mit 1:0 geführt und ich hatte in der 89. Minute keinen Einwechselspieler mehr auf der Bank. Also habe ich mich selbst eingewechselt und dabei geholfen, den Sieg über die Zeit zu bringen. Gott sei Dank ging das Spiel nur noch wenige Minuten“, schmunzelt Axel Junker.

Ursprünglich sollte der Übungsleiter erst ab Sommer 2022 die Verantwortung in Schönberg übernehmen. „Deshalb hatte ich zunächst abgelehnt, als die Anfrage kam, ob ich beim FC Schönberg sofort übernehmen könnte. Ich wollte meinen Job in Travemünde ordentlich zu Ende führen“, betont Junker und ergänzt: „Dann hatten sich die Ereignisse jedoch überschlagen und ich bekam die Freigabe“.

Für Axel Junker ist die neue Aufgabe, bei der ihn Jan Pekrun und Tim Brunner als Co-Trainer unterstützen, reizvoll: „Der FC Schönberg hat eine besondere Geschichte und die Struktur eines reinen Fußballvereins. Beim TSV Travemünde standen noch andere Sportarten mit im Fokus“, erläutert Junker, der mit seinem neuen Team „offensiven Fußball“ spielen möchte. Einen konkreten Tabellenplatz er nicht als Ziel ausgeben. „Aber ich würde mich freuen, wenn eines Tages wieder mehr Zuschauer ins Stadion kommen, um uns spielen zu sehen. Da passt eine offensive Spielweise ganz gut“, findet der Cheftrainer. Am 10. Januar 2022 will Junker mit seinem Team in die Vorbereitung starten, sofern es die Situation rund um die Corona-Pandemie dann wieder erlaubt.

Von Christian Falkenberg