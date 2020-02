Seawolves Juniors bezwingen AB Baskets 91:81 

Rostock

Die Rostock Seawolves Juniors haben am Sonntagnachmittag in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga ( NBBL) gegen die AB Baskets aus Berlin Charlottenburg 91:81 (44:51). Mit dem fünften Sieg in der Hauptrunde zogen sie mit nun zehn Punkten an den Bundeshauptstädtern (10) vorbei, belegen den vierten Platz.

Für den Sieg war eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit notwendig. Denn nach einem guten ersten Viertel, in der sich die Rostocker mit 27:24 einen knappen Vorsprung erspielten, brachen sie im zweiten Abschnitt ein. Den eigenen 17 Zählern standen 27 der AB Baskets gegenüber.

Doch schon im vorletzten Viertel zeigten die Ostseestädter ihre Klasse. Sie drehten dank eines stark aufgelegten Filip Skobalj – der Serbe markierte starke 33 Punkte – das Spiel und brachten die hart erkämpfte 71:65-Führung sicher ins Ziel.

Am Sonntag (13 Uhr) sind die Nachwuchsspieler der Rostock Seawolves wieder im heimischen Trainingszentrum in Bargeshagen aktiv. Dann erwarten sie die Metropol Baskets Ruhr, einer Basketballgemeinschaft von Klubs aus Essen, Recklinghausen und Wulfen.

EBC Juniors: Skobalj 33 Punkte/14 Rebounds, Nickel 24/15, Broschwitz 14/2, Buchholz 8/2, Brackmann 7/5, Susemihl 4/1, Schmundt 1/2, Kringel 0/2, Leesch.

Von Rene Warning