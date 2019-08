Iserlohn

Viel besser hätte der Abschluss einer intensiven Trainingslager-Woche fr die Rostock Seawolves nicht laufen können. Im Finale des Noma-Cups in Iserlohn besiegten die Zweitliga-Basketballer den Ligakontrahenten Phönix Hagen mit 84:72 (40:33). Tags zuvor hatten sie im Halbfinale mit den Bayer Giants Leverkusen ebenfalls einen ProA-Ligisten bezwungen. Die Seawolves gewannen in einem temporeichen Spiel 99:87 (57:43).

Seawolves-Coach Milas Skobajl war zufrieden mit den Auftritten seines Teams, das bereits am Mittwoch gegen Nürnberg gespielt hatte (91:75). „Wir haben drei Spiele in fünf Tagen absolviert. Das war anstrengend, aber auch wichtig, um die Systeme und Laufwege zu verinnerlichen. Erfreulich war, dass wir das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten. In der nächsten Zeit werden wir weitere schwere Aufgaben in der Vorbereitung zu bewältigen haben“, sagte der Serbe.

Die vielleicht größte Herausforderung wartet bereits am kommenden Sonnabend (19.30 Uhr). Im Rahmen des Jubiläumsspiels in der Rostocker Stadthalle zum 25. Geburtstag des Stammvereines EBC Rostock, treffen die Seawolves auf Bundesligist Rasta Vechta.

Von René Warning