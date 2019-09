Rostock

Alles war gestern Abend zum Auftakt von Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves gegen BBL-Absteiger Science City Jena in der Stadthalle angerichtet: 3112 Fans, darunter etwa 30 aus Jena, zeigten eine Choreografie. Im Hintergrund lief der treibende Sound von „R.O.S.T.O.C.K.“, einem Song vom einheimischen Rapper Ostmaul. Und als Haris Hujic nach zwei Minuten den ersten Korberfolg der Saison landete – ein Dreipunkte-Wurf mit Ablauf der Angriffszeit – kochte die Stimmung über.

Bis zum Ende sollte die gute Atmosphäre allerdings nicht halten. Denn die Seawolves mussten sich trotz eines nervenaufreibenden und tapferen Kampfes den leicht favorisierten Gästen mit 74:83 (45:36) geschlagen geben. Zwar gab es aufmunternden Applaus für eine starke Leistung. Grund zum Jubeln hatten aber nur die mitgereisten Thüringer Anhänger.

Martin Bogdanov, der erst in der vergangenen Woche zum Kapitän gewählt wurde, war enttäuscht nach der Pleite zum Auftakt. „Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt und danach zu viele einfache Fehler gemacht. Dazu haben wir zu viele Freiwürfe vergeben, das hat dann Jena sofort genutzt“, fasste der Spielmacher zusammen.

Teammanager Jens Hakanowitz stimmte mit ein. „Insgesamt war es eine bittere Niederlage. Es war ein Spiel, was man hätte gewinnen können“, haderte der Ex-Profi.

Sieben neue Spieler kamen im Sommer zu den Seawolves. Umso überraschender war es, dass mit Kapitän Martin Bogdanov, Center Tom Alte und Michael Jost gleich drei Spieler aus der Vorsaison in der Startformation standen. Mit ihnen begannen Haris Hujic und Donte Nicholas.

Sie begannen furios und führten nach sieben Minuten 13:7. Seawolves-Trainer Milan Skobalj setzte im Anschluss eigene Maßstäbe um. Denn im Gegensatz zur Vorsaison wollten die Basketballer variabler wechseln. So blieb kurze Zeit später nur Tom Alte auf dem Feld, dem vier neue Akteure zur Seite standen (Grant Sitton, Chase Adams, Malik Pope und Mauricio Marin). Und die Rotation schien zu klappen, denn bis zur Viertelpause lagen die Ostseestädter 19:12 in Front.

Und auch nach der ersten kurzen Pause machten die Hausherren da weiter, wo sie aufgehört hatten, behaupteten in der Folge ihren Vorsprung (30:23, 15.). Dabei zeigten sie spektakuläre Spielzüge, wie den sogannten „Alley oop“ von Tom Alte, der einen Ball in der Luft fing und direkt im Korb versenkte. Angetrieben von der lautstarken Kulisse traf kurze Zeit später der bundesliga-erfahrene Mauricio Marin zwei Dreier zum 40:29 (18.).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Seawolves jedoch Probleme ins Spiel zurückzufinden, verspielten den Vorsprung gänzlich und lagen nach 24 Minuten 47:48 zurück.

Es war der Weckruf zur richtigen Zeit. Die Seawolves nahmen den Kampf wieder an und lieferten sich mit den Gästen aus Thüringen einen spannenden und intensiv geführten Schlagabtausch. Michael Jost schlug dabei kurz über die Stränge. Mit einem technischen Foul und einem unsportlichen Foul musste er das Spiel bis zum Ende von der Bank aus beobachten.

Dort sah er, wie sein Team zum Start des letzten Abschnitts einen 61:63-Rückstand drehte (66:63, 32.), im Anschluss aber die Konsequenz in der Vorwärtsbewegung vermissen ließ. Jena nutzte die Schwächephase auf, führte kurz vor Schluss mit 76:71 (38.) und ließ danach nichts mehr anbrennen.

Am kommenden Wochenende haben die Seawolves aufgrund der 17er-Staffel in der ProA spielfrei. Den nächsten Auftritt haben die Hansestädter erst wieder am 5. Oktober. Dann empfangen sie erneut in der Stadthalle die Nürnberg Falcons, die nur aufgrund einer fehlenden erstligatauglichen Halle nicht in die höchste Spielklasse aufsteigen durften.

Seawolves: Marin 21 Punkte/3 Rebounds, Diouf 20/4, Bogdanov 13/1, Alte 9/2, Nicholas 4/6, Pope 4/2, Hujic 3/1, Jost 0/3, Sitton 0/1, Adams.

Von René Warning