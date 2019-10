Paderborn

Die Pleitenserie der Rostock Seawolves nimmt beängstigende Ausmaße an. Der Basketball-Zweitligist verlor gestern Abend das sechste von sieben Spielen in der ProA, kassierte gegen die Uni Baskets Paderborn eine 76:85 (41:44)-Pleite. Es war bereits die fünfte Niederlage in Serie, was es seit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga ProB 2014 und der Zugehörigkeit in der ProA seit der vergangenen Saison noch nicht gab. Eine schlimmere Negativserie ist bereits über zehn Jahre her.

„Wir hatten uns viel vorgenommen, aber uns fehlte das Wurfglück. Wir haben leider nur elf von 32 Drei-Punkte-Würfen getroffen. Das ist richtig bitter“, haderte Thomas Käckenmeister, Medienverantwortlicher der Seawolves.

Dabei gestalteten die Gäste das Spiel insgesamt ausgeglichen. Lediglich im dritten Abschnitt gelangen den Rostockern neun Zähler weniger (15:24). Damit lagen die Seawolves vor dem Schlussabschnitt schon mit 56:68 zurück. Eine Hypothek, die im vierten Viertel zu schwer wog.

Viel Zeit um über die Niederlage nachzudenken haben die Seawolves allerdings nicht. Schon am Sonntag (16 Uhr) geht es für sie weiter. Dann empfangen sie in der Stadthalle die Artland Dragons zum Heimspiel.

Seawolves:Diouf 21 Punkte/8 Rebounds, Jost 18/3, Marin 12/1, Bogdanov 9/1, Sitton 8/3, Hujic 6/3, Pope 2/4, Alte 0/3, Buchholz, Nicholas, Skobalj.

Von René Warning