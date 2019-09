Rostock

Sieben Wochen lang schufteten die Rostock Seawolves im Training und bereiteten sich auf ihr zweites Jahr in der 2. Basketball-Bundesliga ProA vor. Elf Testspiele standen auf dem Programm, dazu ein Trainingslager im Süden Deutschlands. Am Sonntag (16.00 Uhr) starten die Seewölfe mit dem Kracherduell gegen Erstliga-Absteiger Jena in der Rostocker Stadthalle. Vor dem Auftaktspiel gegen die ambitionierten Thüringer, die vom ehemaligen Bundestrainer Frank Menz trainiert werden, stellt der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz (39) das Team der Rostock Seawolves vor. Er nennt Stärken der Spieler und sagt, welche Rolle sie spielen sollen.

Trikotnummer 0 – Grant Sitton (26 Jahre / 2,06 Meter / Small Forward)

Grant soll uns helfen, mit seiner seltenen Kombination aus Größe und Dreipunktewurf das Feld breit zu machen. Er hat letzte Saison in den Niederlanden im Europapokal Erfahrung gesammelt und zählt zu unseren gefährlichsten Dreipunkteschützen.

6 – Martin Bogdanov (26 Jahre / 1,86 Meter / Point Guard)

Als neuer Kapitän soll Martin in der neuen Saison viel Verantwortung übernehmen. Er hat die meiste Erfahrung aller deutschen Aufbauspieler in der ProA und wird uns helfen, die Vorstellung des Trainerstabs auf die neu zusammengestellte Mannschaft zu übertragen.

9 – Chase Adams (30 Jahre / 1,76 Meter / Point Guard)

An Chase Adams schätzen wir besonders seine positive Einstellung und Lebensfreude und sein riesiges Kämpferherz. Er kennt sich in der ProA bestens aus und weiß, wie er seine Mitspieler in Szene setzen kann.

10 – Haris Hujic (22 Jahre / 1,93 Meter / Shooting Guard)

Haris Hujic ist aktueller A2-Nationalspieler und durchlief in den letzten drei Jahren das Oldenburger Erstligaprogramm. Er strahlt trotz seines jungen Alters eine ungeheure Ruhe und Sicherheit auf dem Platz aus. Defensiv und offensiv ist Haris eine Bereicherung für unsere Mannschaft.

11 – Nicolas Buchholz (17 Jahre / 2,00 Meter / Shooting Guard)

Nicolas Buchholz ist der erste Rostocker Spieler, der es von einer Schul-AG bis in den Profikader der Seawolves geschafft hat. Er hat einen sehr guten Distanzwurf und verfügt trotz seiner Größe einen sehr schnellen ersten Schritt, um am Verteidiger vorbeizukommen. Nicolas absolviert in dieser Saison den Spagat zwischen Abitur und Profisport. Wenn Nicolas weiter an seiner Physis arbeitet, ist er auf einem guten Weg zum ersten Profi der Rostock Seawolves.

15 – Donte Nicholas (32 Jahre / 1,96 Meter / Shooting Guard)

Donte Nicholas ist unsere Allzweckwaffe mit hoher Spielintelligenz. Er ist ein aggressiver Verteidiger, der auch offensiv aufgrund seiner Vielseitigkeit nur schwer zu stoppen ist.

20 – Malik Pope (23 Jahre / 2,08 Meter / Power Forward)

Malik Pope vereint körperliche Fähigkeiten, die wir bisher nicht in unserem Team hatten. Größe, Spannweite, Sprungkraft und Wurf sind in dieser Kombination äußerst selten. Er ist ein Spieler in seinem ersten Profijahr und wird seinen Weg gehen.

21 – Michael Jost (30 Jahre / 2,02 Meter / Power Forward)

Mitch stellt in seinem zweiten Jahr bei uns eine nicht mehr wegzudenkende Konstante in unserer Mannschaft dar. Defensiv ist er ein verlässlicher Anker. Offensiv hat er das Potenzial, sich mit seinem Distanzwurf in Szene zu setzen.

25 – Mauricio Marin (25 Jahre / 1,93 Meter / Shooting Guard)

Mauricio hat die meiste BBL-Erfahrung in unserem Kader. Er besticht durch seinen gefährlichen Dreipunktewurf. Bei uns soll Mauricio wieder mehr Verantwortung übernehmen als in den Vorjahren in der BBL.

27 – Filip Škobalj (17 Jahre / 2,02 Meter / Small Forward)

Filip ist unser Multitalent und Muskelpaket. Er spricht sechs Sprachen, ist serbischer U18-Nationalspieler, Sohn des Trainers und soll in dieser Saison den Sprung in den Herrenprofibereich schaffen.

33 – Tom Alte (24 Jahre / 2,07 Meter / Center)

Tom Alte hat sich in seinem ersten Jahr in Rostock sehr gut entwickelt. In seinem zweiten ProA-Jahr soll er mit seiner Athletik und Sprungkraft weiter für Furore unter den Körben sorgen. Er ist defensiv für seine Blocks gefürchtet, offensiv vollendet er oft spektakulär.

34 – Kalidou Diouf (25 Jahre / 2,05 Meter / Center)

Kalidou ist ein sehr effektiver Spieler, der hochprozentig in Korbnähe abschließt und darüber hinaus über einen guten Mitteldistanzwurf verfügt. Mit Kalidou haben wir eine sehr gute Ergänzung zu Tom Alte, um uns besser auf den Gegner einzustellen.

Von Thomas Käckenmeister/ René Warning