Rostock

Konzentriert visierte Grant Sitton von den Rostock Seawolves am Samstagabend nach 70 Sekunden den Korb der Nürnberg Falcons an. Er ließ den Ball in der Stadthalle sanft aus seiner Hand gleiten. 2408 Zuschauer folgten mit ihren Augen gebannt dem Spielgerät, bis das orange-braun-farbene Leder zwischen die Reuse ins Netz der Falken fiel. Die Fans in der Halle jubelten dem US-Amerikaner für den ersten Korberfolg des Spiels zum 2:0 zu. Dass Sitton im Anschluss zehn von elf Würfen – davon vier Freiwürfe – sicher verwandeln und er mit einem (fast) perfekten Spiel beim 94:73 (45:34)-Erfolg zum Matchwinner avancieren würde, hatte zu dem Zeitpunkt kaum jemand geahnt.

Auch der US-Amerikaner wirkte nach dem Spiel überrascht, lobte zudem seine Mitspieler. „Sie haben mich gesehen und mir geholfen, schnell den Rhythmus zu finden. Es hat dann natürlich riesig Spaß gemacht, als es lief“, meinte der Neuzugang aus Groningen, der kurioserweise mit der Nummer „0“ aufläuft. Erst durch eine Regeländerung auf Antrag der Seawolves-Verantwortlichen darf Sitton in dieser Spielzeit mit der Rückennummer auflaufen. Zuvor waren eigentlich nur die Nummern 1 bis 99 in der Spielordnung vorgesehen.

Dabei hat die „0“ für den 2,06-Meter großen Angreifer eine besondere Bedeutung. „Die Nummer habe ich bereits seit dem College. Eigentlich wurde mir geraten, sie nicht zu nehmen, weil der letzte, der sie getragen hatte, sich schwerer verletzt hatte. Aber ich wollte den Beweis antreten, dass sie nicht verflucht ist und sie hat mir meistens Glück gebracht“, blickte Grant Sitton zurück.

So auch gegen Nürnberg. Sein Vorgesetzter, Sportchef Jens Hakanowitz, war begeistert vom Auftritt seines Schützlings. „Grant hat gezeigt, dass er einer unserer gefährlichsten Schützen ist, der aus allen Lagen treffen kann. Er ist ein Riesenkämpfer und hat ein herausragendes Spiel gemacht“, lobte Hakanowitz.

Nach der Auftaktniederlage gegen Jena vor zwei Wochen starteten seine Seawolves gegen die selbstbewussten Bayern richtig stark in die Partie und dominierten das erste Viertel. Mit tollen Spielzügen und vier verwandelten Drei-Punkte-Würfen ergatterten sich die Hausherren eine 23:15-Führung. Auch im zweiten Abschnitt legten die Seawolves ein hohes Tempo an, agieren mit Spielwitz und versuchten es immer wieder von außen. Der Lohn war ein Elf-Punkte-Vorsprung zur Pause.

Bemerkenswert: Nach seinem Fußbruch im Sommer bei der U-18-Europameisterschaft durfte Nachwuchstalent Filip Skobalj (17), der Sohn von Trainer Milan, im Endspurt der ersten Hälfte seine ersten Einsatzminuten der Saison sammeln. Auch zum Ende des dritten Viertels kam der Serbe noch einmal aufs Feld und belohnte sich in der 30. Minute mit seinem ersten erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf für die Rostocker überhaupt. Da stand es bereits 75:52 für die souveränen Gastgeber, die sich keine einzige Schwächephase in der Partie erlaubten und den Vorjahres-Vizemeister über die gesamte Spielzeit im Griff hatten. Ihren Vorsprung konnten sie souverän bis in die Schlussphase hinein behaupten.

Knapp drei Minuten vor dem Ende wurde dann auch Nicolas Buchholz von seinem Platz auf der Bank erlöst. Das Eigengewächs des EBC Rostock, dem Stammverein der Seawolves, war damit das erste Mal in einem Pflichtspiel vor heimischer Kulisse auf dem Feld. Mit einem erfolgreichen Dreier unter hohem Gegnerdruck und einem Korbleger nach einer Balleroberung konnte das 17-jährige Talent erfolgreich auf sich aufmerksam machen und sich für weitere Einsatzzeit empfehlen.

Seawolves: Sitton 18 Punkte/0 Rebounds, Diouf 14/8, Bogdanov 12/3, Marin 10/1, Alte 9/7, Pope 8/6, Hujic 8/0, Buchholz 5/0, Nicholas 4/2, Jost 3/2, Skobalj 3/1, Adams 0/2.

Von René Warning