Seawolves verlieren ersten Test

Die Rostock Seawolves haben gestern Abend den ersten Test zur Vorbereitung auf die neue Saison 2021/22 in der 2. Basketball Bundesliga ProA gegen den litauschen Club BC Šiauliai mit 86:102 verloren.

Nachdem das Vorbereitungsspiel am vergangenen Freitag gegen Wolmirstedt wegen zu vieler Verletzungen beim Gegner ausfiel, kam es gestern zum ersten von insgesamt drei Tests während des Trainingscamps der Rostocker in Litauen. „Unser erster Test verlief sehr gut. Wir haben über 25 Minuten das gemacht, was wir machen wollten. Danach ist uns die Puste ausgegangen“, resümiert Head Coach Christian Held und erklärt: „Das ist ein normaler Prozess. Wir sind seit Sonntag hier und haben seitdem mehr oder weniger durchtrainiert – und mit einem halben Tag Pause. Es ist nachvollziehbar, dass wir mit der Kondition zu kämpfen haben. Nun geht es darum, aus den Fehlern zu lernen und am Sonntag die Dinge schon etwas besser zu machen und den nächsten Schritt zu gehen.”

Am Sonntag steht das nächste Testspiel auf dem Programm. Dann treffen die Wölfe auf den litauischen Traditionsverein Žalgiris Kaunas. Am Dienstag heißt der Gegner BC Prienai.

Von pm