Rieden-Kreuth

Im bayerischen Reitsport-Leistungszentrum Rieden-Kreuth, 45km östlich von Nürnberg, werden auch in Corona-Zeiten wieder regelmäßig Reitturniere ausgetragen. Am Wochenende fand dort ein Springturnier statt und der Mecklenburger Benjamin Wulschner vom Kastanienhof Cramon ( Landkreis Nordwestmecklenburg) war an allen vier Tagen am Start – und das sehr erfolgreich.

Mit zehn Pferden an vier Turniertagen am Start

Insgesamt zehn Pferde brachte der 31-Jährige an den Start und ritt mit ihnen unglaubliche 17 Mal ins Preisgeld. Siebenmal führte der Mecklenburger die Ehrenrunden als Sieger an.

Anzeige

Die Siegesserie begann bereits am Donnerstag. Auf Chaccobel gewann er ein S-Springen mit deutlichem Vorsprung vor Sabine Stein aus Nürnberg auf Sir Flinstone. Auf Comthago II gewann er das zweithöchste Springen des Tages, ein Zwei-Sterne-Springen Klasse M. Am zweiten Turniertag siegte Wulschner im Zwei-Sterne Punktespringen Klasse M mit der Stute Classe Deern, im S-Punktespringen wurde er mit Chacclait Vierter. Mit demselben Pferd feierte Wulschner den Sieg in einem S-Springen. Chaccobel ritt er auf den zweiten Platz. Die bayerische Konkurrenz hatte nicht dagegen zu setzen. Auch das Zwei-Sterne M-Springen konnte Benjamin Wulschner wieder gewinnen. Im Sattel von Luniko war er zwei Sekunden schneller als Sabine Stein auf Colorado. Ein Springen gleicher Klasse nach Fehlern und Zeit für junge Pferde schloss er mit dem 6-jährigen Hengst Cent a Rouet PS als Dritter ab.

Weitere OZ+ Artikel

Wulschner bester Springreiter in MV und Rang 8 in Deutschland

Am Sonntag holte Benjamin Wulschner noch drei Schleifen, darunter zwei goldene für Siege. Das Zwei-Sterne M-Springen gewann er mit Schimmelstute Diatola und im S-Springen des Tages wurde er mit Luniko Zweiter. Seinen siebten Turniersieg erzielte er in einer Springpferdeprüfung Klasse M mit der Wertnote 8,3 auf Cent a Rouet PS. In der Rangliste der besten Springreiter aus MV liegt Benjamin Wulschner in diesem Jahr uneinholbar an der Spitze und nimmt nunmehr bundesweit den achten Rang ein.

Von Franz Wego