Speedway: Deutscher Meister wird in Stralsund gekürt

Stralsund

Auf der Stralsunder Speedway-Piste geht es jetzt Schlag auf Schlag. Wurde die umgebaute Bahn im Juli beim Team-Cup gerade erst eingeweiht, wird sie jetzt das erste Mal so richtig gefordert: Denn der Deutsche Speedway-Einzelmeister wird am Sonnabend in Stralsund gekürt.

Es ist nach 2007 und 2016 das dritte Finale, das in der Hansestadt am Sund ausgetragen wird. Und der Mann, der beide Titel in Stralsund holte, ist am Sonnabend gesetzt, denn er ist auch der 2019er-Titelträger: Martin Smolinski, vielen hier auch bekannt von den spannenden Bundesliga-Duellen zwischen Landshut und den Nordsternen.

Ernst und Schmietendorf in der Quali

Das Rennen im Paul-Greifzu-Stadion beginnt um 16 Uhr mit den Qualifikationsläufen. 16 Fahrer, darunter junge Talente wie Ben Ernst oder Fynn Ole Schmietendorf, aber auch bereits erfolgreiche Motorsportler wie Lukas Fienhage oder Lukas Baumann (Güstrow) werden alles geben, um einen der acht Startplätze zu ergattern. Zwei Chancen haben sie dafür.

Busch und Möser gesetzt

Gesetzt fürs Meisterschaftsfinale sind die ersten Acht des 2019er-Titelkampfes (2020 gab es wegen Corona keine Meisterschaft): Der bereits erwähnte Titelverteidiger Martin Smolinski, Erik Riss, Kevin Wölbert, Kai Huckenbeck, Valentin Grobauer, Max Dilger und natürlich die beiden Piloten vom gastgebenden MC Nordstern Dominik Möser und Tobias Busch. Da können sich die Fans garantiert auf spannende Läufe freuen. „Wir drücken Buscher natürlich ganz doll die Daumen, dass er den Heimvorteil nutzen kann. Wäre doch schön, wenn es endlich mal mit dem Titel klappt“, so die Jungs vom Tobi-Busch-Fanclub aus Grünhufe.

Natürlich kann das Rennen nur unter Corona-Auflagen stattfinden, dazu zählt eine Anmeldung für Ungeimpfte (unter www.mcn-stralsund.de). Geimpfte und Genesene müssen bitte an der Kasse den Beleg dafür vorlegen und sollten deshalb rechtzeitig kommen, um Warteschlangen kurz vor Rennbeginn zu vermeiden.

Am 4. September zur Junioren-WM in Stralsund

International eingeweiht wird die neue, schnelle Speedwaypiste in Stralsund am 4. September mit dem Finale 1 der Speedway-Junioren-Weltmeisterschaft. Karten für 32 bzw. 28 Euro (festgelegt von OneSport) können schon online auf der Nordstern-Seite bestellt werden.

Von Ines Sommer