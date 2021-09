Stralsund

Bis zuletzt konnten sich die Fans wegen der Corona-Lage nicht sicher sein, doch jetzt steht fest: Das Finale der Speedway-Junioren-WM wird am Sonnabend in Stralsund wie geplant starten – und zwar mit Zuschauern. 4000 sind zugelassen, so sieht es das Hygienekonzept vor, dass der gastgebende MC Nordstern beim Landkreis einreichen musste.

Das Rennen ist die erste von drei Finalrunden, die über die WM-Krone der U21-Junioren entscheiden. Und das einzige Rennen in Deutschland, werden Nummer 2 und 3 doch in Polen (Krosno) und Tschechien (Pardubice) ausgetragen. In der über 60-jährigen Geschichte des Klubs am Sund ist es außerdem das erste Finale einer Weltmeisterschaft überhaupt. Es reiht sich ein in die Serie von Vorläufen, Halbfinals und EM-Prädikaten.

Stralsunder Stadion bietet viel Platz für Fans auf den Rängen

So eine große Sportveranstaltung hat die Hansestadt corona-bedingt lange nicht erlebt. Vorteil für den Speedway-Klub ist natürlich, dass das Rennen unter freiem Himmel stattfindet. So können die Masken fallen. Und Abstand gibt es im Paul-Greifzu-Stadion mit einem Fassungsvermögen von 20.000 Besuchern reichlich, man muss sich also nicht auf die Pelle rücken.

Viele Fans, gerade von außerhalb, haben schon die Voranmeldung genutzt. Das ist gut und spart am Renntag Zeit. Natürlich können Kurzentschlossene auch an der Abendkasse ein Ticket für 32 Euro kaufen. Wer geimpft oder genesen ist und den Nachweis dafür parat hat, ist schneller durch. Alle anderen müssen einen Selbsttest machen und auf Anfrage vorzeigen. Ganz wichtig: Alle müssen sich registrieren, um im Ernstfall eine Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen. Entweder im Vorfeld über die Homepage der Nordsterne oder vor Ort per Luca- oder Corona-App oder per Zettel an der Kasse.

Gute Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt

„Wir haben das Prozedere ja schon in den letzten zwei Rennen geprobt. Das hat gut geklappt. Das hat auch das Gesundheitsamt gesehen. So gab es auch für die WM grünes Licht“, freut sich Nordstern-Präsident Bernd Hoppe über die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Er lobt auch das Engagement der Klubmitglieder, Sponsoren und Helfer, ohne die so eine Veranstaltung nicht über die Bühne gehen kann.

Der Nordstern-Vorstand, der das internationale FIM-Prädikatsrennen erstmals mit der polnischen Agentur OneSport durchführt, bittet die Fans, pünktlich ins Stadion zu kommen. Erstens erfolgt der scharfe Start genau um 19 Uhr. Das hängt mit der Fernsehübertragung zusammen – Eurosport 2 sendet live aus dem Stralsunder Stadion, das dafür übrigens extra fünf Kamera-Türme bekam. Zweitens wird die Fahrervorstellung schon um 18.35 Uhr durchgeführt. Cool in jedem Fall: Endlich gibt es mal wieder Speedway unter Flutlicht.

Vier Deutsche beim Speedway in Stralsund dabei

16 Fahrer aus 10 Nationen wollen auf der Pauli-Piste möglichst viele Punkt buchen, um eine gute Ausgangslage für die Finals 2 und 3 zu haben. Auch wenn die Besten der U21-Garde schon im Grand Prix unterwegs sind, wird man sich in Stralsund auf spannende Rennen freuen können. Dafür wollen auch die Deutschen sorgen.

Zwei sind schon mal im Feld: Lukas Baumann, der sympathische Youngster aus Güstrow, der übrigens als Mechaniker Papa Ralf und damit einen erfahrenen Speedway-Piloten vergangener Zeiten an seiner Seite hat. Auch Norick Blödorn, der vor ein paar Wochen auf der Stralsunder Bahn gerade erst Bronze bei der Deutschen Meisterschaft der „Großen“ erkämpft hat, kann sich der Unterstützung der Fans sicher sein.

Damendrücken für zwei Nordsterne

Doch zur deutschen Junioren-Nationalmannschaft gehören noch zwei Piloten, und denen wird man auf den Bänken besonders die Daumen drücken. Noch stehen sie als Reserve 1 und 2 bereit, hoffen aber, dass sie ins Feld rutschen. Da ist einerseits Lokalmatador Fynn-Ole Schmietendorf. Der 17-Jährige, der in Richtenberg wohnt, konnte sowohl im Team-Cup als auch bei der Deutschen Meisterschaft als Junior überzeugen. „Ich habe nichts zu verlieren, kann also ohne Druck mein Rennen fahren. Und natürlich werde ich alles geben, wenn ich im Feld bin“, sagt der Rotschopf der OZ und gibt zu, dass er trotz guter Vorbereitung von Mensch und Maschine ein bisschen aufgeregt ist. Neben ihm im Fahrerlager steht Marius Hillebrand, ein Talent, das ebenfalls in der Liga für die Nordsterne unterwegs ist.

Übrigens: Kostenlose Parkplätze für die auswärtigen Fans stehen auf der jeweils rechten Fahrspur des Grünhufer Bogens (extra für diesen Tag ausgeschildert) oder am Strelapark zur Verfügung, heißt es aus dem Verein.

Von Ines Sommer