Rostock

Die Rostock Seawolves treiben ihre Personalplanungen voran. Der Basketball-Zweitligist hat den Vertrag mit Spielmacher Martin Bogdanov für eine Spielzeit verlängert. Nach Nachwuchstalent Nicolas Buchholz, Center Tom Alte und Neuzugang Kalidou Diouf ist der Point Guard erst der vierte Spieler, der für die kommende Saison fest im Kader der Seawolves steht.

Teammanager Jens Hakanowitz freut sich, dass Bogdanov ein weiteres Jahr für die Ostseestädter aufläuft. „ Martin kam in der Regel von der Bank, doch unser Trainer Milan Skobalj hat großes Vertrauen in ihn. In den entscheidenden Phasen stand er immer auf dem Feld“, sagt der Ex-Profi.

Die Statistik belegt das. Martin Bogdanov war einer von nur drei Spielern, die in allen 34 Spielen für die Seewölfe auf dem Feld standen. Dabei erzielte er durchschnittlich 9,2 Punkte pro Spiel.

Der Berliner freut sich über den neuen Kontrakt. „Das erste Jahr in Rostock war sowohl für uns als Team als auch für mich persönlich erfolgreich. Für die nächste Saison heißt es, weiter oben anzugreifen“, frohlockt Bogdanov.

René Warning