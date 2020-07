Rostock

Fast drei Jahre ist es her, dass Damian Roßbach beim Training in Sandhausen einen Schädelbruch erlitten hat. Die Verletzung hätte seine Karriere beenden können. „Es war ein hartes Erlebnis, lange Zeit war nicht klar, ob ich weiterspielen kann“, sagt der 27-Jährige, den Hansa Rostock von Zweitligist Karlsruher SC verpflichtet hat. Seitdem trägt der Verteidiger im Spiel einen maßgefertigten Karbonhelm. „Wenn ich ihn mal weglassen sollte, würde ich Ärger mit meiner Familie bekommen.“

Deshalb steht fest: So lange er professionell Fußball spielt, wird er den Helm nicht mehr abnehmen. Wie einst Torwartlegende Peter Cech ( FC Chelsea) oder HSV-Profi Klaus Gjasula, der sogar mal eine Helmpflicht für Fußballprofis anregt hat. Für Roßbach ist das längst selbstverständlich. Seit dem Trainingsunfall hat er mehrere Schrauben und zwei Titanplatten im Kopf, die mit Zement befestigt sind.

Den Schutzhelm – er kostet mehrere tausend Euro – trägt er aber auch aus psychologischen Gründen, um nicht gehemmt in Kopfballduelle und Zweikämpfen zu gehen. Probleme habe ihm der Helm allenfalls am Anfang bereitet, wenn er zum Beispiel bei Kopfbällen verrutscht ist. Mittlerweile sei die schützende Kopfbedeckung „quasi angewachsen“. Auch gelegentliche Sprüche oder Spott von gegnerischen Fans machen ihm nichts aus, sagt er: „Damit kann ich umgehen. Ich weiß warum ich ihn trage, der Helm schützt meine Gesundheit.“ Auch wenn Ehefrau Jennifer mal einen Spruch bringt, hält Roßbach das aus. „Sie hat mich ab und zu mal Helmut genannt, was ich nicht so prickelnd und lustig fand. Aber für sie war es gut.“

In ihrer neuen Wahlheimat auf Zeit haben sich beide schon ganz gut eingelebt. „Wir haben in Warnemünde eine Woche Urlaub gemacht, waren auf Rügen und haben uns Wismar angeguckt“, erzählt Damian Roßbach, der seit genau einer Woche im Hansa-Training ist. Für zwei Jahre hat der gebürtige Frankfurter in Rostock unterschrieben. „Als ich vom Hansa-Interesse erfahren habe, hat mich das sofort gereizt. Auch weil es eine völlig andere Gegend ist eine andere Stadt – ich war sofort Feuer und Flamme.“

Nachdem er bislang ausnahmslos im Süden Deutschlands – bei Mainz II, Sandhausen und in Karlsruhe – gespielt hat, war die Entscheidung für einen Wechsel in den Nordosten ganz bewusst. „Ich wollte einfach mal raus aus der Komfortzone. Weg vom Süden und ein anderes Bundesland kennenlernen.“

Und einen neuen Verein. Hansa setzt große Hoffnungen in den flexibel einsetzbaren Verteidiger, der in Mainz unter anderem vom späteren Startrainer Thomas Tuchel ausgebildet wurde. Mit der Bundesliga-Reserve der 05er schaffte er 2014 (unter dem späteren Bundesligacoach Martin Schmidt) den Aufstieg in die 3. Liga. Anschließend spielte er in der 2. Liga für Sandhausen und schaffte 2018 mit Karlsruhe die Rückkehr ins Fußball-Unterhaus, wo er insgesamt 66 Spiele absolviert hat. Roßbach gilt als Mentalitätsspieler. „Ich weiß zwar nicht, wer mir dieses Etikett angeheftet hat, aber das passt schon. Ich komme über Zweikämpfe, habe Willen und im Fußball schon einiges erlebt“, beschreibt der Neu-Rostocker sich selbst.

Das dürfte den 1,87 Meter großen Abwehrmann für Hansa und Trainer Jens Härtel wertvoll machen. Er hat Erfahrung und Potenzial genug, jetzt gilt es, das dann auch abzurufen“, sagt der Coach, der den Hessen als Linksverteidiger in der Viererkette oder als Innenverteidiger in einer Dreierkette eingeplant hat. Damian Roßbach ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen. „Wir sind eine recht junge Truppe, da hilft es schon, dass ein paar Spieler dabei sind, die schon Höhen und Tiefen erlebt haben. Daran können sich die Jüngeren vielleicht orientieren.“

