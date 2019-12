Rostock

Spätestens als Zweitliga-Basketballer Tom Alte von den Seawolves beim Stand von 79:70 gegen die Eisbären Bremerhaven einen krachenden Dunk im Korb der Gäste versenkte, war allen in der Stadthalle klar: Das ist der Sieg! Denn nur wenige Augenblicke später war Schluss. Die Halle stand sprichwörtlich Kopf, jubelte zusammen mit den Hansestädtern überschwänglich über den Überraschungserfolg gegen den Tabellenzweiten der ProA. Die Seewölfe befinden sich weiter im Aufwind. Fünf der vergangenen sechs Spiele gewannen die Wurfasse.

Tom Alte war überglücklich über den hart erkämpften Erfolg. „Wir haben große Erwartungen an uns selber und haben mit dem Erfolg einen Maßstab gesetzt. Wir müssen aber immer weiter hart an uns arbeiten. Geschenkt wird uns nichts“, betont der Center.

Für solche Momente wie zum Schluss lebt der großgewachsene Blondschopf. „Die größeren Spieler haben weniger getroffen, weil unter dem Korb viel los war. Aber wenn dann so eine Situation kommt, dann muss man sie mit aller Entschlossenheit nutzen“, sagte Alte.

Seine Mannschaft zeigte diese Durchsetzungskraft von Beginn an gegen den haushohen Favoriten – die Gäste waren in der vergangenen Saison aus der BBL abgestiegen. Auch die 2228 Zuschauer waren voll in ihrem Element. Unter ihnen war auch der US-amerikanische Generalkonsul Darion Akins, der seinen Besuch in der Stadthalle sichtlich genoss. Er war der Einladung von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen gefolgt. Bemerkenswert: Der Däne Madsen ist das neueste Mitglied bei den Seawolves, jubelte nach dem Erfolg gemeinsam mit den Fans.

Akins und Madsen sahen, wie sich die Rostocker eine 20:19-Führung zum Ende des ersten Viertels erarbeiteten und auch danach spielerisch überzeugten. Mit gutem Kombinationsspiel und einer starken Wurfquote aus der Distanz bauten die Seewölfe ihre Führung zwischenzeitlich auf 32:26 (14.). Als Filip Skobalj, eines der hoffnungsvollsten Basketball-Talente in Europa, einen Drei-Punkte-Wurf zum 40:32 (18.) verwandelte, wuchs der Glaube an eine kleine Sensation bei Spielern und Fans. Und spätestens ein vier Punkte-Spiel von Grant Sitton, der zunächst einen Dreier aus unfassbarer Entfernung traf und im Anschluss einen Freiwurf verwandelte, riss die Anhänger endgültig von ihren Sitzen.

Mit einem Vorsprung von vierzehn Punkten gingen die Rostocker in Führung. Und was die Seawolves dann im weiteren Verlauf des Spiels zeigten, war nicht weniger als eine vorweihnachtliche Spitzenleistung. Ausgehend von einer enorm bissigen und flexiblen Verteidigung erspielten sich die Ostseestädter immer wieder freie Würfe und ließen die Bremerhavener zu keiner Phase richtig ins Spiel kommen.

Der Lohn für einen fulminanten Auftritt im dritten Abschnitt war eine 68:52-Führung vor den letzten zehn Minuten. Zwar kamen die Gäste im vierten Viertel zwischenzeitlich auf sechs Punkte heran (67:73) , doch die Seawolves bewahrten die Ruhe und machten mit Altes Dunk alles klar.

Am Sonnabend (19.30 Uhr) wollen die Seawolves ihren positiven Trend fortsetzen. Dann reisen sie zu den Kirchheim Knights. Dort wollen sie den vierten Auswärtssieg in Serie feiern.

Seawolves: Sitton 18 Punkte/2 Rebounds, Hicks 16/4, Jost 9/3, Alte 8/6, Diouf 8/3, Bogdanov, Hujic (je 6/1), Nicholas 4/5, Pope 3/3, Marin 3/3, Skobalj 3/0, Buchholz.

Von René Warning