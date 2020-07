Bargeshagen

Stefanie Drese ist auf Sommertour durch Mecklenburg-Vorpommern. Klingt nach sorgenfreier Tingelei. Ist aber eine ernste Angelegenheit. Die Landesministerin ist auf Tour durchs Krisengebiet. Am Donnerstag wird sie im Sportzentrum Bargeshagen erwartet. Hier, am Rostocker Stadtrand, hat nicht der Blitz eingeschlagen, keine Windhose gewütet und auch kein Wald gebrannt. Der Schaden im Trainingszentrum der Rostock Seawolves ist nicht zu sehen. Was die Corona-Welle wirtschaftlich angerichtet hat, bekommt die Ministerin zu hören.

Eine halbe Stunde lang erklären Klubchef André Jürgens und Manager Jens Hakanowitz der SPD-Politikerin hinter verschlossenen Türen den Ernst der Lage. Dem Basketball-Zweitligisten fehlen Einnahmen in sechsstelliger Höhe. Niemand weiß, wann die neue Saison beginnen kann. Die wichtigste aller Fragen: Wann und unter welchen Bedingungen werden wieder Zuschauer in der Rostocker Stadthalle bei den Seawolves-Heimspielen dabei sein dürfen?

„Die Seawolves arbeiten an einem Hygienekonzept für Spiele mit mehr als 1000 Zuschauern. Wenn das funktioniert, könnte es für die ganze Basketball-Liga als Beispiel dienen“, berichtet Drese. Großveranstaltungen müssten nicht zwangsläufig bis Ende Oktober untersagt bleiben, verbreitet sie Hoffnung.

Drese hätte auch jeden anderen der Top-Sportvereine in MV besuchen können. Sie habe sich ganz bewusst für die Visite bei den Basketballern entschieden, sagt sie. Mit dem FC Hansa telefoniere sie regelmäßig. Auch mit den anderen Klubs stehe sie in Kontakt, erzählt sie.

Nach dem Rundgang durch Mannschaftskabine, Fitnessräume und die Sporthalle zeigt sich Drese begeistert. „Was die Seawolves machen, ist beachtlich“, sagt die 43-Jährige. Sie kennt die Projekte und Kooperationen des Vereins mit Rostocker Schulen, die 1800 Mädchen und Jungen zum Basketball-Sport bewegt haben. „Die Seawolves haben sich nicht nur um die gekümmert, die mal zwei Meter groß werden“, meint die Ministerin. Ein Scherz, zugleich Anerkennung.

Zwei Millionen Euro habe die Landesregierung für die Spitzenklubs bereitgestellt, um Einnahmeverluste zu schmälern, erinnert die Ministerin, die zum Termin einen roten Blazer, schwarze Hose und schwarze Sportschuhe trägt. Die braucht sie auch, denn Seawolves-Cheftrainer Dirk Bauermann bittet an den Korb. Drese patzt. Vor ihrem zweiten Versuch berät Bauermann charmant: „Den Wurf ein bisschen höher ansetzen. Das Handgelenk locker lassen.“ Sie trifft den Ring.

Drese verrät später, dass die Seawolves – wie auch der SSC Palmberg Schwerin – mit 500 000 Euro aus dem Hilfspaket rechnen dürfen. Nur Hansa bekomme 100 000 Euro mehr. Auf einen Zeitpunkt der Zahlung mag sie sich nicht festlegen. „Die Beschlüsse sind durch. Durch Urlaub darf das nicht liegen bleiben.“ Jürgens und Hakanowitz hören es mit Erleichterung. Sie haben schon Spieler verpflichtet. Die Verträge treten erst in Kraft, wenn klar ist, wann die Saison beginnt. Die Miete für ihre 13 000 Quadratmeter große Trainingsstätte wird bis dahin jeden Monat fällig.

Wie gemacht zum Ministerbesuch gibt es noch einen Seawolves-Transfer: Einen Tag nachdem bekanntgegeben wurde, dass Andreas Barthel den Klub nach fünf Jahren verlassen muss, stellten die Seawolves den neuen Co-Trainer vor: Christian Held (31), ehemaliger Chefcoach beim Zweitligisten Gladiators Trier. Er ist Bauermanns neuer Assistent. „Mich hat die Chance gereizt, die Seawolves gemeinsam mit Dirk Bauermann auf ihrem beachtlichen Weg zu begleiten“, sagte er. Held bringt seine Frau und seine beiden Kinder, zwei und vier Jahre alt, mit an die Ostsee. „Wenn ich nicht an die Perspektive des Rostocker Basketballs glauben würde, wäre ich nicht gekommen“, sagt Held. Ein Satz, der zum Besuch von Stefanie Drese und der Stimmung bei den Seawolves passt.

