Rostock

Die Rostock Seawolves haben auch ihr zweites Vorbereitungsspiel auf die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gewonnen. Gegen den Drittligisten Lok Bernau gab es am Sonnabend m heimischen Trainingszentrum in Bargeshagen einen 89:67 (41:39)-Erfolg. Neuzugang Malik Pope gab dabei ein verheißungsvolles Debüt. Mit 19 Punkten war der US-Amerikaner der erfolgreichste Werfer der Seewölfe. Auch Kalidou Diouf (18) und Grant Sitton (11) punkteten zweistellig.

Nach einem Blitzstart (17:6) ließen die Hansestädter etwas die Zügel schleifen. Die Bernauer nutzten die Schwächephase und drehten das Spiel (27:28/16.). Die Gastgeber taten sich bis zum Ende des dritten Viertels weiterhin schwer. Erst durch einen energischen Schlussspurt im letzten Viertel (26:8) sicherten die Seawolves ihren Erfolg.

Von Kai Rehberg