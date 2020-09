Rostock

Zweiter Sieg im zweiten Testspiel für die Rostock Seawolves: Nach dem 75:68 über Lok Bernau vor zwei Wochen konnte der Basketball-Zweitligist am Sonntag auch das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung gewinnen. Vor allem Dank einer starken zweiten Halbzeit bezwangen die Wölfe im heimischen Trainingszentrum in Bargeshagen bei Rostock den dänischen Erstligisten FOG Naestved mit 86:63 (41:37). Sewaolves-Coach Dirk Bauermann kommentierte zufrieden: „Nach den vielen Trainingseinheiten zuletzt war das eine sehr starke Leistung unserer Mannschaft unter Wettkampfbedingungen.“

Nach hektischen ersten zehn Minuten (19:22-Rückstand) bekamen die Hausherren ab dem zweiten Viertel mehr Ruhe in ihr eigenes Aufbauspiel. Bis zur Pause zogen sie mit vier Treffern davon. Anfang der zweiten Halbzeit setzte sich die Bauermann-Truppe dann erstmals mit zehn Treffern ab (50:40). Viele Ballgewinne und eine aggressive Abwehrarbeit sorgten für die deutliche Führung. Naestved erholte sich von diesem Rückstand bis zum Ende der Partie nicht mehr. Insgesamt schenkten sich beide Teams über die gesamten 40 Spielminuten nichts, von lockerem Testspielcharakter keine Spur.

Am Montagmittag begibt sich der Rostocker Zweitligist auf einen Kurztrip nach Dänemark. Dort bestreiten die Seawolves zwei weitere Testspiele gegen dänische Erstliga-Vereine. Am Dienstag geht’s gegen die Bakken Bears, ehe am Mittwoch das Duell gegen Horsens IC ansteht. Das erste Saisonspiel der Seawolves steigt am 17. Oktober in Bremerhaven.

Von Marten Vorwerk