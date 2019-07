Rostock

Die Rostock Seawolves starten am 22. September gleich mit einem echten Höhepunkt in ihre zweite Saison in der 2. Basketball Bundesliga ProA. Zum Auftakt ist Erstliga-Absteiger Science City Jena zu Gast in der Stadthalle Rostock. „Darauf freuen uns schon sehr“, sagte Seawolves-Manager Jens Hakanowitz. Nach der Spielplan-Veröffentlichung machte er noch auf zwei weitere Termine aufmerksam: „Am 4. Advent spielen wir zu Hause gegen Phoenix Hagen und am 29. Dezember kommt es zu einem weiteren Highlight gegen die Niners Chemnitz.”

Neu im Teilnehmerfeld der ProA sind neben den BBL-Absteigern Jena und Eisbären Bremerhaven auch die Aufsteiger aus der ProB Bayer Giants Leverkusen und Panthers Schwenningen.

Zehn der 16 Seawolves-Heimspiele finden sonntags (16 Uhr) statt. Zwei Begegnungen werden am Samstagabend (19.30 Uhr) ausgetragen. Vier weitere Partien sind unter der Woche angesetzt. Austragungsort ist jeweils die Stadthalle.

Für die Auswärtsspiele hat Hakanowitz errechnet: „Insgesamt stehen für uns sieben Partien in mindestens 750 Kilometern Entfernung auf dem Programm. Darunter die bei weitem längste Auswärtsfahrt nach Schwenningen mit hin- und Rücktour von jeweils fast 950 Kilometern. Wir werden also wieder viel Zeit auf der Autobahn verbringen.”

Der Verkauf von Tageskarten startet am 15. August, Dauerkarten sind weiterhin online erhältlich.

Kai Rehberg