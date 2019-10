Tübingen/Rostock

Auch das zweite Auswärtsspiel innerhalb von vier Tagen endete für die Rostock Seawolves mit einer Niederlage. Drei Tage nach dem 85:89 in Leverkusen verloren die Ostseestädter am Sonnabend mit 87:96 bei den Tigers Tübingen. In einer spannenden Partie kämpften sich die Gäste nach einem 13-Punkte-Rückstand in der Schlussphase noch einmal heran, mussten sich letztlich aber dem Siegeswillen der Tigers beugen. Mit einem Sieg und drei Niederlagen stehen die Seawolves auf dem 12. Tabellenplatz der 2. Basketball Bundesliga ProA.

„Wir hatten nur wenig Zeit nach dem Spiel gegen Leverkusen, um uns so gut wie möglich vorzubereiten“, sagte Seawolves-Trainer Milan Škobalj. „Wir haben uns nach zweistelligem Rückstand zurückgekämpft. Über drei Viertel war es ein enges Spiel.“

Nach ihrer Vorstellung in Leverkusen zeigten die Rostocker bei ihrem württembergischen Kontrahenten eine Reaktion. Sie erwischten den besseren Start und übten früh Druck auf die ballführenden Spieler aus. Durch schnelle Gegenangriffe kamen die Rostocker zu einfachen Punkten (10:5/ 3.). Der Ball lief flüssig durch die eigenen Reihen, und in der Verteidigung bissen die Wölfe in Person von Tom Alte und Chase Adams zu.

Beide Teams zeigten 2369 Zuschauer in der Tübinger Paul Horn-Arena guten Basketball. Nach zehn Minuten lagen die Wölfe mit 26:27 zurück. Mitte des zweiten Durchgangs kam dann ein kleiner Bruch ins Rostocker Spiel. Zwei Würfe des ehemaligen Tigers-Spieler Mauricio Marin rollten auf dem Ring und sprangen wieder heraus. Auf der Gegenseite wussten die Gastgeber zu punkten und setzten sich etwas ab. So gerieten die Rostocker bis zur Halbzeit mit acht Zählern (42:50) ins Hintertreffen.

Nach dem Seitenwechsel schien es, als hätten sich die Seawolves von der offensiven Schwächephase erholt. Sie arbeiteten sich zurück ins Spiel, konnte den Tübingern in Korbnähe jedoch nicht immer Paroli bieten. Erst in der Schlussphase gelang es den Rostockern, ein zwischenzeitliches 13-Punkte-Defizit auf fünf Zähler einzuschmelzen (82:87/38.). Doch durch vergebene Wurfchancen blieb ihre Aufholjagd ungekrönt. „Die neun vergegeben Freiwürfe waren letztlich in solch einer knappen Partie ausschlaggebend“, meinte Skobalj: „Bis zum nächsten Spiel werden wir uns erholen und uns gut vorbereiten.“ Am nächsten Sonntag spielen die Rostocker wieder in ihrem eigenen Revier. Dann ist um 16 Uhr der FC Schalke 04 Basketball in der Stadthalle zu Gast.

Seawolves: Adams 6 Punkte, Alte 8, Bogdanov 6, Diouf 11, Hujic 5, Jost 10, Marin 9, Nicholas 8, Pope 16, Sitton 8.

Von Verein