Rostock

Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves verstärkt sich mit einem NBA-erfahrenen Spieler: Mit der Verpflichtung von Zach Lofton (27), der einen Vertrag bis zum Saisonende erhält, greift der Tabellenzwölfte noch einmal in Richtung Play-off-Plätze an. Bis zu Rang acht haben die Seewölfe nur zwei Zähler Rückstand.

„Insbesondere nach dem letzten Spiel in Nürnberg waren wir uns einig, dass wir noch etwas am Kader verändern wollen”, erklärt Coach Dirk Bauermann. „Wir haben uns gegen eine Sicherheits-Mittelmaß-Lösung entschieden und wollen in den letzten elf Spielen noch einmal angreifen. Wir glauben, dass Zach Lofton uns helfen kann, das Ruder herumzureißen.”

Lofton traf am Freitag in Rostock ein. Er könnte bereits am Sonnabend (19.30 Uhr, Stadthalle) gegen die Bayer Giants Leverkusen sein Debüt geben. Bei den Seawolves erhielt er die Trikotnummer 23. „Ich freue mich auf die Aufgabe in Rostock und werde alles tun, um mit dem Team erfolgreich zu sein”, sagte der Shooting Guard.

Der aus Saint Paul ( Minnesota) stammende Lofton galt früh als Basketball-Talent. Er war für vier Colleges aktiv, wo sein Potenzial von den Coaches attestiert wurde. Bei den Texas Southern Tigers wurde er in der Saison 2016/17 Spieler des Jahres und bester Newcomer in der South­western Athletic Conference. Lofton hatte es zudem auf die Liste der besten College-Spieler der USA geschafft. 2017/18 spielte er sich an der New Mexico State University mit durchschnittlich 20 Punkten pro Partie in die Notizbücher der NBA-Scouts. Nach der Saison nahm er an einem Einladungsturnier der stärksten College-Talente teil. Im NBA-Draft, der Wahl der besten Nachwuchsakteure, wurde Loftons Name jedoch nicht gezogen. Dennoch nahmen ihn die Detroit Pistons für die Summer League unter Vertrag.

Lofton kam in sechs Spielen zum Einsatz. Sein Highlight: 25 Punkte in der letzten Partie gegen die LA Lakers. „Er ist ein beeindruckender Offensiv-Spieler”, bescheinigte ihm Pistons-Coach Dwane Casey. „Er kann seinen eigenen Wurf kreieren und arbeitetet gut in der Verteidigung.” Nach vier Vorbereitungsspielen bestritt Lofton am 17. Oktober 2018 gegen die Brooklyn Nets sein einziges NBA-Spiel in der regulären Saison.

Bis Januar 2019 war der 1,93 Meter große Spieler für die Grand Rapids Drive, das Nachwuchsteam der Pistons, aktiv. Im Sommer 2019 folgte ein weiteres Engagement in der Summer League für den NBA-Klub Milwaukee Bucks. Nun ist er zum ersten Mal in Europa aktiv.

Von Kai Rehberg