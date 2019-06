Rostock

Die Rostock Seawolves scheinen sich für die neue Spielzeit völlig neu aufzustellen. Nun verlässt auch Chris Frazier die Ostseestädter. Der Flügelspieler entwickelte sich in den vergangenen zwei Spielzeiten für die Basketballer zum Publikumsliebling und ist bereits der sechste Abgang bei den Seewölfen. Vor ihm wurden bereits Kevin Bryant (BC Göttingen), Oliver Clay, Dennis Teucher, Darian Cardenas Ruda (alle Ziel unbekannt) und Yannick Anzuluni verabschiedet.

Frazier, den es zurück in die 2. Bundesliga ProB zieht, geht mit Wehmut. „Die letzten zwei Jahre waren die besten in meiner Profikarriere. Ich will mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben. Rostock ist und bleibt mein zweites Zuhause“, sagt der 28-Jährige.

Teammanager Jens Hakanowitz zeigt sich dankbar für die Leistungen Fraziers. „Wir verlieren einen begnadeten Distanzschützen. Bei seiner neuen Aufgabe wird er mehr Spielzeit erhalten und die Gegner in der ProB zum Verzweifeln bringen“, ist sich der Deutsch-Däne sicher.

Chris Frazier kam für die Seawolves ligaübergreifend in 61 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 378 Punkte. Von der Drei-Punkte-Linie verwandelte er starke 35,4 Prozent.

René Warning