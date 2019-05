Rostock

Die Rostock Seawolves haben die Lizenz für die 2. Basketball-Bundesliga ProA für die kommende Saison unter Auflagen erhalten. „Wir freuen uns sehr über die Lizenz und dass die Wölfe auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga auf Korbjagd gehen werden“, sagt André Jürgens, 1. Vorsitzender des Stammvereins EBC Rostock. „Die Auflage besagt, einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, der sich vorrangig im Bereich des Breitensports aufgebaut hat, innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Für das erste Jahr erfüllen wir dies bereits.“

Der EBC Rostock zählt über 1300 Mitglieder. Gemessen an aktiven Spielern ist er der siebtgrößte Basketballverein Deutschlands (Stand: 31.12.2018). In ihrer Aufstiegssaison 2018/19 haben die Seawolves die ProA-Hauptrunde als Tabellenfünfter abgeschlossen. Im Play-off-Viertelfinale schieden sie nach vier Spielen mit 1:3 gegen den späteren ProA-Meister Hamburg Towers aus. Aktuell laufen die Planungen für die zweite Saison der Seewölfe in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

