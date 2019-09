Rostock

Martin Bogdanov ist der neue Leitwolf bei den Rostock Seawolves. Er wurde kürzlich von der Mannschaft zum Kapitän gewählt. Im Interview spricht er über mehr Verantwortung, die Ziele seines Teams und den Saisonstart in der ProA am Sonntag (16 Uhr) gegen BBL-Absteiger Jena.

Herr Bogdanov, Glückwunsch zur Kapitänswahl. Was bedeutet das für Sie?

Es es ist ein großer Vertrauensbeweis vom Team und bedeutet mehr Verantwortung. Aber die nehme ich gerne an. Schon in der Vorbereitung habe ich versucht, ein Bindeglied zwischen Team und Trainer zu sein, habe dazu viele organisatorische Dinge erledigt. Ich möchte als Vorbild vorangehen und das Team in jeder Phase unterstützen, aber auch mal eingreifen, wenn es notwendig wird.

Im Sommer gab es einen Umbruch im Kader. Was hat sich verändert?

Martin Bogdanov: Wir sind qualitativ ausgewogener besetzt und können damit variabler im Spiel reagieren. Jeder kann sich in seiner Spielzeit mehr auspowern, da wir besser rotieren können.

Wie lief die Vorbereitung?

Natürlich anstrengend, aber das ist normal. Mit elf Spielen haben wir ein starkes Pensum absolviert. Aber wir sind froh, dass es am Wochenende endlich wieder um Punkte geht.

Am Sonntag erwarten sie Jena. Was erwarten sie für ein Spiel?

Jena ist aus der Bundesliga abgestiegen und werden alles daran setzen, schnell oben anzugreifen. Sie sind defensiv enorm stark. Es wird ein schwerer Start für uns, aber es ist ein Vorteil, dass wir zu Hause spielen.

Und was ist das Saisonziel?

Wir wollen unsere Heimspiele zur Stärke machen und in die Play-offs, aber wir wissen auch, dass wir nicht mehr der Aufsteiger sind und es deswegen schwerer wird.

Von René Warning