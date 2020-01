Rostock

Die Rostock Seawolves (10., 18) wollen am Sonnabend (19.30 Uhr) nach zwei Heimsiegen in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga nun auch auswärts bei den Nürnberg Falcons punkten. Es wäre der erste Erfolg in der Fremde für den neuen Seawolves-Trainer Dirk Bauermann. Das erste Auswärtsspiel unter dem Krefelder hatten die Seewölfe knapp mit 79:82 in Bremerhaven verloren.

Bauermanns Ziel für die Partie in Bayern ist klar. „Wir wollen in der Tabelle nach oben klettern. Allerdings wird es ein schwerer Kampf“, sagt der 62-Jährige.

Bei den Tabellen-Nachbarn verlief die Saison bislang unruhig. Während die Seawolves ihren Erwartungen (noch) nicht gerecht werden konnten, traf es die Falcons schlimmer. Auch sie wechselten den Trainer, doch schwerwiegender wog ein Vier-Punkte-Abzug aufgrund finanzieller Missstände. Nun kämpfen beide Teams um die Play-offs, sind aber auf Tuchfühlung mit dem Achten Kirchheim, der bislang den letzten Platz für die Meisterrunde belegt.

Livestream:airtango.live

Von René Warning