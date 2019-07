Rostock

Die Rostock Seawolves vermelden einen weiteren Spielerabgang: Nach zwei Spielzeiten trennen sich die Wege von Kapitän Jordan Talbert und dem Rostocker Basketball-Zweitligisten. Der Vertrag mit dem charismatischen US-Amerikaner wird nicht verlängert.

Talbert, der seine Profikarriere im 2014 in der Regionalliga in Nördlingen begann, war im Sommer 2017 vom Aufsteiger Karlsruhe Lions zu den Seawolves gewechselt. Mit seinen Qualitäten in Angriff und Verteidigung hat er das Team als Kapitän bis ins Finale der ProB-Play-offs geführt, das zugleich den Aufstieg in die 2. Bundesliga ProA bedeutete. In der Saison 2017/2018 kam „JT” im Schnitt auf 13,7 Punkte pro Spiel. Unvergessen sind seine Galavorstellungen in den entscheidenden Play-off-Spielen in Gießen (21 Punkte) und Iserlohn (26). Insgesamt kam Talbert für Rostock auf 65 Einsätze, in denen er 525 Punkte erzielte (darunter 76 verwandelte Dreipunktewürfe).

„In 15 Jahren als Basketballprofi und mittlerweile drei Jahren als Basketball-Manager habe ich noch keinen professionelleren Profi als Jordan Talbert erlebt”, sagt Jens Hakanowitz. „Unvergesslich bleiben seine Würfe, die uns in die ProA gebracht haben. Jedoch konnte sich Jordan in unserer ProA-Mannschaft nicht die Spielanteile erarbeiten, die er benötigte, um effektiv zu sein. Wo auch immer Jordan landet: Der neue Verein wird viel Freude an einem tollen Menschen und Basketballspieler haben.”

Kai Rehberg