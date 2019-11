Schwerin

Es ist es soweit: Der deutsche Box-Mannschaftsmeister BC Traktor Schwerin startet die Mission Titelverteidigung. Auftakt für das Traktor-Team in die Bundesliga-Saison ist am Sonnabend der Kampf beim Boxteam Hessen. „Uns erwartet gleich zum Anfang ein harter Brocken. Hessen hat bei der jüngsten U-22-Meisterschaft in Rostock gleich sechs Finalisten gestellt und belegte mit vier Goldmedaillen Platz eins in der Länderwertung“, sagte Sportdirektor und Teammanager Paul Döring. „Unser sehr junges Team ist höchst motiviert und will alles daran setzen, den Titel zu verteidigen. Das dem Schweriner Verein zuletzt 1998 gelungen.“

Neue Kämpfer, neue Regeln, neue Boxteams: Die diesjährige Box-Bundesliga hat quantitativ wie qualitativ einen Quantensprung gemacht – und verspricht weit mehr Dramatik als bislang schon. In den Ring steigen diesmal nicht vier, sondern sieben Mannschaften: der Velberter BC, BC Chemnitz, BC Straubing, MBR Hamm, das Boxteam Hessen, BSK Hannover-Seelze und BC Traktor Schwerin. Das ergibt nicht nur zahlreiche spannende Kampfansetzungen. Am Ende stehen auch noch Play-offs der besten vier Teams an: zwei Halbfinals im April sowie zwei Finals Anfang Mai, jeweils mit Hin- und Rückkampf.

Die neuen Regeln für die Bundesliga geben dem eigenen ehrgeizigen Nachwuchs mehr Chancen, sein Können unter Beweis zu stellen. Regel eins: Die vom Deutschen Boxverband ( DBV) an Nr. 1 und 2 gesetzten Boxer sind wegen der Olympia-Vorbereitung für 2020 für den Bundesliga-Einsatz gesperrt. Regel zwei: Es gibt keine „Einflieger“ mehr, also etwa aus dem Ausland verpflichtete Kämpfer. Regel drei: Die Gewichtsklasse bis 60 kg ist wieder besetzt. Insgesamt gibt es acht Gewichtsklassen, es wird also acht Hauptkämpfe geben. Regel vier: Mindestens vier Boxer aus dem eigenen Landesverband müssen am Wettkampfabend in den Ring steigen.

Der erste Schweriner Heimkampf steigt erst am 11. Januar 2020 gegen Vizemeister BSK Hannover-Seelze in der Palmberg-Arena. So boxt der BC Traktor: 15.11. Boxteam Hessen (auswärts), 11.1.2020 BSK Hannover-Seelze (Heim), 25.1. Velberter BC (Heim), 1.2. MBR Hamm (auswärts), 15.2. BC Chemnitz (Heim), 22.2. BC Straubing (auswärts).

Von Jürgen Schultz