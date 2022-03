Rostock/Schwerin

„Russia“ und „Ukraine“ steht auf den rot-weißen und blau-gelben Kapuzenjacken-Rückseiten der beiden Sportler, die einander innig umarmen. Dieses symbolträchtige Foto hatte Michael Timm kürzlich noch verschickt. Dazu die Worte, er hätte „eine wunderschöne, erfolgreiche, vor allem herzliche Zeit mit vielen Sportlern aus der Ukraine“ erlebt. Es tue ihm so leid, was das ukrainische Volk nun erleiden müsse, schrieb der Cheftrainer des BC Traktor Schwerin noch, der einst in Hamburg im Universum-Boxstall sieben Profi-Boxer und -Boxerinnen zu Weltmeistern machte, von Jürgen Brähmer bis Ina Menzer. Darunter waren auch drei ukrainische WM-Champions – nämlich Vladimir Sidorenko, Andrej Kotelnyk und Sergej Dzynzyruk – „ganz feine Menschen“, wie der Coach betont.

Jetzt bangt Meistertrainer Timm, den alle nur „Timmi“ nennen, um das Leben seiner früheren Schützlinge. Allesamt hätten ihm mitgeteilt, dass sie zum Militär eingezogen worden seien. „Die rennen alle mit Gewehren rum!“. Kotelnyk hätte ihm sogar ein Bild von sich mit Maschinengewehr im Arm geschickt. Die Medien haben gemeldet, dass er unbedingt sein Land verteidigen wolle.

„Wer muss leiden im Krieg? Die Bevölkerung!“, ruft Timm. Er weiß das aus den Erzählungen von Oma und Opa über Krieg und Vertreibung. Der Vater zweier erwachsener Töchter, der seit Wochen auf Tour ist zu Trainingslagern und Turnieren, ist hörbar aufgewühlt: „Der ganze Shit nimmt mich so mit! Ich würde gern hinfahren und alle Kinder rausholen.“ Er weiß, dass das nicht geht, und Ehefrau Konstanze wartet in Schwerin auch auf ihn.

Wenigstens haben es jetzt 30 junge ukrainische Boxerinnen und Boxer geschafft. Sie sind dieser Tage nach Wettkampfreisen durch Westeuropa in Heidelberg gelandet (OZ berichtete). Der Deutsche Box-Verband DBV hat sie aufgenommen, sorgt in den nächsten Wochen für Unterkunft und Verpflegung. Eine große Trainingshalle gibt es auch. Und hiesige Boxer können sich jetzt mit großartigen ukrainischen Sparringspartnern messen – darunter Welt- und Europameister.

Und nach dem Kampf umarmen sich Sieger und Unterlegene. In Putins Krieg gibt es das nicht. Es gibt nur Verlierer.

Von Jürgen Schultz