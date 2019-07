Zinnowitz

Seit Freitag ist der deutsche Windsurf-Cup wieder im Ostseebad Zinnowitz auf der Insel Usedom zu Gast. Die Zuschauer können die spannenden Wettkämpfe der Surf-Asse um Vincent Langer, Nico Prien und Gunnar Asmussen hautnah von der Seebrücke aus verfolgen. 45 Sportler sind am Start, für den Auftakttag waren vier Rennen geplant.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr erneut am Strand von Zinnowitz zu Gast sein zu dürfen. Vor der Seebrücke als Zuschauertribüne haben die Windsurfer die perfekte Bühne für ihre Wettfahrten“, freut sich Matthias Regber, Geschäftsführer von Choppy Water, das die Cupserie veranstaltet. Der Windsurf Cup ist die höchste nationale Regattaserie. In den Disziplinen Slalom, Racing und Wave kämpfen die Stars der Szene um wichtige Punkte für die Jahresgesamtrangliste. In diesem Jahr mit dabei sind die Youngster der BIC Techno 293, der weltweit größten Windsurfklasse für U17-Wettkämpfe.

Neben spektakulärer Action auf dem Wasser erwartet die Besucher auch an Land ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das für jeden Geschmack etwas bietet: vom Mitmachen beim Power Yoga oder dem Windsurf-Schnupperkurs bis zum Genießen auf der Shoppingmeile und an den Cateringständen. Abends sorgen verschiedene Bands für entspannte Stimmung auf der Promenade.

Kai Rehberg