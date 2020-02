Die Sportfamilie des Landes feiert ihre Stars

Linstow

Lea-Sophie Friedrich genoss die große Bühne, die Auszeichnung, den Applaus und das Büffet. „Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, dass Menschen Anteil an meinem sportlichen Erfolg nehmen. Ich fühle mich sehr geehrt“, meinte die Bahnradsportlerin. Die 20-Jährige gehörte zu den Frauen, Männern und Mannschaften, die am Sonnabend im Van der Valk-Resort in Linstow als Mecklenburg-Vorpommerns Sportler des Jahres 2019 ausgezeichnet und gefeiert wurden.

Die Bahnrad-Sprinterin trug in der Ballnacht ein schulterfreies und mit Pailletten besticktes silbernes Kleid. Nach dem kräfteraubenden Trainingslager in Südafrika und vor der Bahnrad-Weltmeisterschaft Ende Februar in Berlin war die Dassowerin glücklich über einen trainingsfreien Tag. „Ich hoffe es gibt Rumpsteak. Da stehe ich drauf“, meinte Friedrich mit fröhlichem Lachen nach der Auszeichnung, die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig überbracht hatte.

450 Gäste bejubelten die Sieger und Platzierten bei der von OZ, Norddeutschem Rundfunk und Landessportbund initiierten Wahl, an der sich mehr als 3000 Menschen beteiligt hatten. Eine Überraschung gab es bei der Wahl der Mannschaften. Die Basketballer der Rostock Seawolves lösten die Volleyball-Seriensiegerinnen vom SSC Palmberg Schwerin ab, die sich diesmal mit dem 2. Platz zufriedengeben mussten. Mannschaftskapitänin Denis Hanke, die sich in Schale geworfen und gemeinsam mit Greta Szakmáry, McKenzie Adams und Beta Dumancic aus Schwerin angereist war, nahm es äußerlich gelassen. „Ich gönne es den Basketballern, die nach ihrem Aufstieg eine tolle Saison gespielt haben. Im kommenden Jahr möchten wir aber wieder ganz oben stehen.“

Im Gegensatz zu den Volleyballerinnen, die ausnahmsweise mal ein spielfreies Wochenende genossen, mussten die Korbjäger im Heimspiel gegen Leverkusen ran. Teammanager Jens Hakanowitz war trotzdem da: „Vor ein paar Jahren haben wir vor 100 Zuschauern in kleinen Turnhallen gespielt. Jetzt stehen wir hier als Zweitligist und als Gewinner der Sportlerwahl im Land. Das ist riesig“, freute sich der Ex-Profi bei der Preisverleihung.

Gänsehaut bekamen viele als Reno Tiede das Wort ergriff. Der Rostocker, hatte nicht nur dafür gesorgt, das die Goalball-Europameisterschaft 2019 in Rostock ausgetragen worden war. Er hatte mit der deuschen Nationalmannschaft auch den Titel geholt und außerdem mit dem Rostocker GC Hansa in der nationalen Meisterschaft abgeräumt. Sieben Jahre hatte der fast blinde Rostocker in Hessen gelebt. „Ich bin zurückgekommen, weil ich hier Zuhause bin und weil ich hierher gehöre. Es ist schön, dass wir gemeinsam erfolgreich sind – für Mecklenburg-Vorpommern“, sagte der 29-Jährige unter großem Beifall der Gäste.

Irgendwann am Abend, als alle Preise übergeben waren und es auf der Tanzfläche eng wurde, hatte auch Barbara Adrian Zeit für ein entspanntes Gespräch. Es war die 28. Ehrung, die die Referentin vom Landessportbund mit auf die Beine gestellt hatte. „Für einen reibungslosen Ablauf bei der Gala zu sorgen, hat es in sich. Die ganze letzte Woche hatte ich Puls 180“, erzählte Adrian, die gern die Frau im Hintergrund bleibt. „Ich bin immer sehr angefasst, wenn die ehrenamtlichen Helfer des Sport geehrt werden und Tränen in den Augen haben.“

Am Sonnabend Vormittag waren in Linstow in einem zweieinhalbstündigen Gratulations-Marathon einige der 35 000 ehrenamtlichen Unterstützer des Breitensports im Land gewürdigt worden.

Ohne die zahlreichen Freiwilligen würden die Spitzensportler aus MV wie Lea Friedrich, Ruder-Champion Hannes Ocik und die zahlreichen Para-Sportler in diesem Sommer niemals zu den Olympischen Spielen nach Tokio fahren können. Das große Ziel für die Dassowerin, die vielleicht im kommenden Jahr als Olympia-Medaillengewinnerin gefeiert werden könnte: „Das ist das, wofür ich mein ganzes Leben lang trainiert habe und was mich antreibt, wenn es im Training richtig wehtut.“

Von Christian Lüsch und Horst Schreiber