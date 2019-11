Rostock

Der EBC Rostock, der Stammverein der Rostock Seawolves, hatte in dieser Woche bislang allen Grund zur Freude. Am Dienstag wurde der größte Basketball-Klub in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Marketing-Award ausgezeichnet. Nur zwei Tage später öffnete der Klub seinen neuen Fanshop in der Langen Straße.

Beste Werbung für den Verein, dessen erste Herrenmannschaft derzeit die schwerste sportliche Krise seit dem Aufstieg in den Profibereich 2014 überwinden muss. Nur drei Erfolge aus zehn Spielen in der 2. Bundesliga ProA, eine zwischenzeitliche Serie von fünf Niederlagen und ein hergeschenkter Sieg gegen Ehingen in der Vorwoche: Die derzeitige ­Bilanz passt weder zu den ambitionierten Zielen noch zu den Positivmeldungen der vergangenen Tage.

Das soll sich allerdings heute Abend im Auswärtsspiel gegen die Panthers Schwenningen ändern. Gegen den Aufsteiger muss ein Sieg her, um den Anschluss an die Play-off-Plätze nicht zu verlieren. Sollte das nicht klappen, könnte es für Trainer Milan Skobalj ungemütlich werden. Nach OZ-Informationen dürfte es dem Vorstand des Klubs um Vereinspräsident André Jürgens zu viel des Guten sein, wenn die Seawolves wie in der Vorwoche gegen Ehingen gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt verlieren. Skobalj hingegen gab sich in den vergangenen Tagen selbstbewusst. „Ich glaube an unseren Weg“, sagte der Serbe kämpferisch.

Zu diesem Weg gehört, dass die Seawolves vor allem in der Defensive und der Konstanz über das gesamte Spiel hinweg zulegen müssen, um die Panthers zu schlagen und die Abstiegsränge zu verlassen. Nur mit einem Erfolg können die Ostseestädter auch auf sportlicher Ebene für beste Werbung sorgen – und möglicherweise den Job des Trainers retten.

Von René Warning